העיתונאי רביב דרוקר מתייחס לזיכויה של ירדן מן שהואשמה בתקיפת השרה עידית סילמן, ואומר כי זה נראה היה כמו ניסיון לתפור לה תיק: "מזל שהיו לה עורכי דין טובים"

העיתונאי רביב דרוקר מתייחס לזיכויה של ירדן מן שהואשמה בתקיפת השרה עידית סילמן, ואומר כי זה נראה היה כמו ניסיון לתפור לה תיק.

דרוקר כתב: "אני האחרון שמאמין בתפירת תיקים. התיק נגד ירדן מן מריח כמו ניסיון משמעותי לתפור תיק, לפחות לפי הכרעת הדין אתמול בה היא זוכתה מתקיפה ואיומים כנגד עידית סילמן".

"הנה כמה עובדות שהכרעת הדין מציינת: 1. המשטרה אספה מצלמות אבטחה מהקניון, כשהשוטר הולך עם סילמן. הוא לא ביקש את כל הגלם שהמצלמות השונות צילמו, אלא הסתפק משום מה בקטעים, שנשלחו אליו בוואטסאפ. 2. חקירת ירדן מן באזהרה התחילה בשאלה אם היא משתייכת לקבוצה פוליטית. 3. עדת מפתח העידה בחקירה שראתה סטירה של מן לסילמן. המשטרה נשענה בפומבי עליה ועל עוד שני עדים שלכאורה ראו שמן סטרה לסילמן. בבית משפט הודתה העדה שלא ראתה את הסיטואציה בכלל ולא רצתה לבוא להעיד, אבל במשטרה לחצו עליה להעיד".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . דברי השרה סילמן (צילום: בנצי רובין)

דרוקר המשיך וכתב: "4. עד מפתח נוסף, שמעון דהן, תושאל במקום על ידי שוטר ובנוכחות סילמן. אולי בגלל זה הוא אמר שהוא ראה שמן נתנה לסילמן "וואחד אחת". בבימ"ש הודה שלא ראה דבר, רק שמע רעש. 5. סילמן צילמה בעצמה כידוע, אבל מעשה שטן, השוטרים לא לקחו את מה שצילמה, כשגבו ממנה עדות. היא העבירה סרטון רק יום לאחר מכן ובו אין תיעוד מלא של מה שלכאורה צילמה".

"במקרה הזה, מזל שלמן היו את עורכי הדין גבי לסקי ויוני נוסבאום ממערך העצורים, שחשפו את התפרים הגסים וכן, גם שהשופטת הייתה רצינית ויסודית. אם אחת מהחלויות הללו הייתה חלשה, מן הייתה מורשעת והולכת לכלא", חתם.