מזג אוויר בימים הקרובים יהיה חם מהרגיל לעונה. תחול עלייה בטמפ' והן תגענה לשיא ביום שלישי, עם 40 מעלות בחלק מאזורי הארץ. בגוש דן מידות החום יגיעו ל-37 מעלות.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית.
יום שישי: ללא שינוי ניכר במזג האוויר.
יום שבת: בהיר בדרך כלל. תחול עליה קלה בטמפרטורות.
יום ראשון: התחממות נוספת. יעשה חם ויבש מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
