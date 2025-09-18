למרות שחתמו על הסכם איחוד מפלגות, אנשי הבית היהודי החליטו להחרים את כנס הציונות הדתית במחאה על כך שההבטחה לצירוף 80 אנשי מרכז לא קוימה

פרסום ראשון. אומנם ההצבעה לביטול הפריימריז במפלגת "הציונות הדתית" עברה כמעט פה אחד – עם מתנגד אחד בלבד, אך לא מעט דרמות נרשמו מאחורי הקלעים, כשאנשי הבית היהודי נעדרו מהכינוס.

על תוצאות ההצבעה אמר סמוטריץ' "פוטין מחפש אותי" כשהוא היה מצד אחד מרוצה מהעברת ההחלטה ומצד שני מובך מהתוצאות ה"רוסיות" של ההצבעה.

הדרמה המרכזית התחוללה כאמור סביב הגעתם של אנשי "הבית היהודי" שהחליטו להחרים את האירוע. יו"ר הבית היהודי חגית משה (סגנית ראש עיריית ירושלים) ומנכ"ל המפלגה יגאל דנינו, לצד חברי מפלגה רבים נוספים בחרו להחרים את האירוע ולא להשתתף בו. זאת, אחרי שבאירועים הקודמים של המפלגה הם נטלו חלק. נזכיר כי משה משמשת כחברת סיעה מן המניין ומשתתפת בכלל ישיבות המפלגה.

זמן קצר לפני כינוס המרכז של הציונות הדתית ישבו חגית משה עם אורית סטרוק בהרמת כוסית אחרת לחג שהתקיימה גם היא בירושלים.

לא קוימו ההתחייבויות

מקורות במפלגה אומרים לסרוגים כי מאחורי ההחרמה הזו עומדים שני נושאים מרכזיים: הדבר הראשון הוא התנגדות נחרצת לשינוי שיטת בחירת הרשימה מפריימריז לרשימה שמעוצבת על ידי חברי המרכז. החלטה שהועברה כאמור פה אחד.

אך מעבר לכך ומשמעותי לא פחות, היא התעלמות גורפת של סמוטריץ' מחברי "הבית היהודי". על פי הסכם איחוד המפלגות שנחתם ערב הבחירות המוניציפליות, סוכם כי יצורפו למפלגת הציונות הדתית 80 חברי מרכז מטעם הבית היהודי. בבית היהודי הגישו רשימה עם עשרות מועמדים לחברי מרכז פוטנציאליים מטעמם, אך עד כה, לטענת יודעי דבר, לא מונו חברי המרכז מרשימת "הבית היהודי".

כעת, כשהכוח עובר למרכז המפלגה לקראת הבחירות הבאות שנראות באופק, החליטו בבית היהודי להחרים את האירוע. ונראה שהסכסוך בין הצדדים רק הולך ומחריף.

חצי מהרשימה עשוי למצוא את עצמו בבית

השינוי בחוקת המפלגה ובשיטת בחירת הרשימה לכנסת הבאה, יביא לכך שלפחות 3 ח"כים מכהנים כנראה ייפלטו מהכנסת הבאה. מקומו של סמוטריץ' כראש הרשימה אושרר אתמול, אבל אחריו הוודאות היחידה למקום ברשימה שייך אולי לשרה אורית סטרוק שמוערכת מאוד במרכז המפלגה והיא אחת הוותיקות במפלגה.

מקומם של שאר חברי הרשימה בכנסת הבאה בכלל לא ברור. השר אופיר סופר מוביל קו בדלני בנושא גיוס החרדים, משה סולמון ואוהד טל נשארו די אנונימיים לציבור, ואפילו שמחה רוטמן וצבי סוכות הפעלתנים עלולים למצוא את עצמם בחוץ, בגלל הירידה של המפלגה בסקרים והשיריונים שמקבל היו"ר – 2 מקומות בשישייה הראשונה, מה שמשאיר 2 ואולי 3 מקומות ריאליים ל-7 ח"כים מכהנים.

אגב, בשונה מאירוע הרמת כוסית של "הציונות הדתית" שנערך בפתח תקווה בשיאה של הרפורמה המשפטית, אז היו הפגנות ומהומות אלימות במקום, הפעם הגיעו רק קומץ של מפגיני קפלן לאזור הכינוס. אולם מאבטחים שהיו במקום מנעו את כניסתם לאירוע והשקט נשמר.