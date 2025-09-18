דיווח: מספר מועמדים מובילים להחלפת צחי ברוורמן בתפקיד ראש הסגל הבא בלשכת ראש הממשלה. ביניהם גם כמה סרוגים.

מי יחליף את ברוורמן? מבין רשימת השמות שנתניהו בוחן לתפקיד ראש הסגל הבא בלשכת ראש הממשלה מופיעים גם כמה סרוגים. כך דיווח הבוקר מיכאל שמש בכאן רשת ב'.

עוד באותו נושא גורם במשטרה: ספק אם ניתן להעמיד לדין את ראש הסגל של נתניהו 08:11 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

בתפקיד הבכיר ביותר בלשכה צפוי להתפנות בקרוב עם מינויו של צחי ברוורמן לתפקיד השגריר בלונדון. והנה רשימת השמות שנמצאת כעת על שולחנו של נתניהו:

רואי כחלון – ראש המטה למאבק בפשיעה בחברה הערבית ששימש מ״מ נציב שירות המדינה

יוסי פוקס – מזכיר הממשלה הנוכחי

ליאור קצב – איש ליכוד ואחיו של הנשיא לשעבר משה קצב

נבו כץ – יועץ ראש הממשלה לענייני הכנסת

איקי כהן – איש ליכוד שימש במגוון תפקידים פוליטיים

עוד נמסר בדיווח כי הרשימה אינה סופית. וההחלטה צפויה להתקבל בקרוב בהתאם להחלטה הסופית על מינוי ברוורמן לשגריר בלונדון. החלטה שעוד טעונה את אישור הממשלה. ברוורמן מחכה גם להחלטה של היועמ״שית בעניין תיק החקירה נגדו.