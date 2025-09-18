אירוע חריג: שני חיילים נפצעו הלילה קל מגז מדמיע בהפגנה שנערכה מחוץ לכלא 10 עת הובאו למקום עריקים חרדים. בחסות האירועים אחד העריקים אף הצליח לברוח

האירוע החריג הלילה מחוץ לכלא 10: דובר צה"ל עדכן הלילה על שני חיילים שנפגעו באורח קל כתוצאה מגז מדמיע. אחד העצורים גם הצליח להימלט בחסות ההפגנה.

במסגרת פעילות האכיפה השוטפת של צה״ל, נעצרו היום מספר משתמטים, נשפטו בדין משמעתי ונשלחו למחבוש. העצורים הובלו ברכב צבאי לכלא צבאי.

לפני זמן קצר, בעת שעשו את דרכם לכלא הצבאי, נתקל הרכב בהפגנה בצומת כפר יונה שבמרכז הארץ. במהלך ההפגנה, מספר מפגינים יידו אבנים וריססו גז מדמיע לעבר הרכב. שני חיילי צה"ל נפצעו באורח קל כתוצאה מריסוס הגז מדמיע, קיבלו טיפול רפואי בנקודה ולא נדרש פינוי.

עוד במהלך האירוע, אחד מהעצורים הצליח להימלט. לאחר טיפול ראשוני וחילוץ, המשיך הרכב בדרכו לכלא הצבאי.

צה”ל רואה בחומרה את האירוע ומגנה כל פעולה נגד משרתי צה״ל, המבקשים לאכוף את חובת הדין. צה״ל ימשיך לפעול על פי חוק כנדרש.