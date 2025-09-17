הטיימס הבריטי מדווח הערב (רביעי) כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכיר רשמית במדינה פלסטינית בסוף השבוע הזה לאחר שהנשיא טראמפ יסיים את ביקורו במדינה.
סטראמר ממתין לתום ביקורו של הנשיא האמריקאי בניסיון למנוע תקרית דיפלומטית מול ארצות הברית המתנגדת למהלך.
לפני כחודשיים הבטיח נשיא צרפת להכיר גם הוא במדינה פלסטינית ואמר: " עלינו לבנות את מדינת פלסטין, להבטיח את קיומה, ולהבטיח שעל ידי קבלת פירוזה והכרה מלאה בישראל, היא תתרום לביטחון כולם במזרח התיכון".
אמש במהלך ביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו בירושלים אמר נתניהו: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית. כל פעולה חד-צדדית תיענה בפעולה חד-צדדית".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
1 דיונים
יפה
קצת חבל... עוד מעט הפלסטינים יכריזו על לונדן כבירת מדינה פאן פןסלטינית. שיחכה קצת....23:02 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדובר
08.2025 מיארה מנסה לבלום את ההגירה מעזה. 08.2024 מיארה התנגדה להדחה של יועמ"ש המשטרה, המייעץ למשטרה לא לבצע מעצרים בחסימות הכבישים. 05.2025 מיארה פועלת נגד המינוי של זיני,...
08.2025 מיארה מנסה לבלום את ההגירה מעזה. 08.2024 מיארה התנגדה להדחה של יועמ"ש המשטרה, המייעץ למשטרה לא לבצע מעצרים בחסימות הכבישים. 05.2025 מיארה פועלת נגד המינוי של זיני, לראש השב"כ. גלי בפעולותיה נגד המדינה.המשך 22:54 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
לדבר עם סטארמר זה לדבר לקיר חחחחחחחחחחחחחחח22:51 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוזי ע
חיסול הרשות, הכרזת ריבונות וזה הכל. התשובה חייבת להיות חד משמעית ונחרצת.22:51 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יהושוע
בתגובה ל: עוזי ע
קצת חזרה למציאות. ישראל תלויה בעולם לחלוטין מחיטה ללחם ועד דלק, תחמושת ומטוסים. אם העולם רוצה ישראל חוזרת לאכול עלים ולהלחם עם חרבות. אנחנו לא יכולים לאיים על כל העולם, אנחנו צריכים שיתוף פעולה של העולם כדי לשרוד ולהלחם.23:05 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
קיר סטרמר מנהיג חרה כמו החבר שלו מצרפת23:10 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפה
קצת חבל... עוד מעט הפלסטינים יכריזו על לונדן כבירת מדינה פאן פןסלטינית. שיחכה קצת....23:02 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ירבעם
תודה לביבי על הצונאמי המדיני והבידוד המוחלט והקריסה הכלכלית. ביבי תשלח את הילדים שלך לספרטה לא את שלנו.23:00 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מורשת הנאשם
אייל22:56 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הדובר
08.2025 מיארה מנסה לבלום את ההגירה מעזה. 08.2024 מיארה התנגדה להדחה של יועמ"ש המשטרה, המייעץ למשטרה לא לבצע מעצרים בחסימות הכבישים. 05.2025 מיארה פועלת נגד המינוי של זיני,...
08.2025 מיארה מנסה לבלום את ההגירה מעזה. 08.2024 מיארה התנגדה להדחה של יועמ"ש המשטרה, המייעץ למשטרה לא לבצע מעצרים בחסימות הכבישים. 05.2025 מיארה פועלת נגד המינוי של זיני, לראש השב"כ. גלי בפעולותיה נגד המדינה.המשך 22:54 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נתנאל כהן
לדבר עם סטארמר זה לדבר לקיר חחחחחחחחחחחחחחח22:51 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר