בבריטניה יכירו במדינה פלסטינית בסוף השבוע עם תום ביקורו של הנשיא טראמפ במדינה זאת בכדי למנוע תקרית דיפלומטית

הטיימס הבריטי מדווח הערב (רביעי) כי ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכיר רשמית במדינה פלסטינית בסוף השבוע הזה לאחר שהנשיא טראמפ יסיים את ביקורו במדינה.

סטראמר ממתין לתום ביקורו של הנשיא האמריקאי בניסיון למנוע תקרית דיפלומטית מול ארצות הברית המתנגדת למהלך.

לפני כחודשיים הבטיח נשיא צרפת להכיר גם הוא במדינה פלסטינית ואמר: " עלינו לבנות את מדינת פלסטין, להבטיח את קיומה, ולהבטיח שעל ידי קבלת פירוזה והכרה מלאה בישראל, היא תתרום לביטחון כולם במזרח התיכון".

אמש במהלך ביקורו של מזכיר המדינה האמריקאי מרקו רוביו בירושלים אמר נתניהו: "זו לעד העיר שלנו. היא לעולם לא תחולק שוב, ולא תהיה מדינה פלסטינית. כל פעולה חד-צדדית תיענה בפעולה חד-צדדית".