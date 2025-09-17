באירוע שקיימה המפלגה ציין מנכ"ל המפלגה כי על הציונות הדתית להתכונן לאפשרות של בחירות ולכן מקדמת מאחורי הקלעים מהלכים משמעותיים של התחזקות והתעצמות

במהלך הרמת כוסית שקיימה מפלגת הציונות הדתית לרגל כניסת השנה החדשה עלתה להצבעה במרכז המפלגה, הצעה כהוראת שעה בעקבות המלחמה לבצע בחירות למועמדי המפלגה במרכז המפלגה.

בנוסף אושררה מועמדתו של בצלאל סמוטריץ כיו"ר המפלגה בבחירות הקרובות. סמוטריץ' אף יקבל גם שני שיריונים בשישיה הראשונה ההצעות עברו ברוב קולות.

כזכור, פרסמנו בסרוגים ביום שני האחרון כי סמוטריץ' צפוי להעביר זאת בחוקת המפלגה באמצעות הוראת שעה.

מאז מערכת הבחירות האחרונה נרשמת ירידה עקבית בכוחה של הציונות הדתית בסקרים. על פי ההערכות, סמוטריץ’ מזהה היטב את המגמה, ובעיקר את העובדה שחלק ניכר מקולות הציבור הדתי-לאומי זורמים למפלגתו של איתמר בן גביר. כעת הוא מתכנן מהלך שנועד להציל את עתיד המפלגה בבחירות הבאות: החלפת הח”כים האנמיים שהעלו ספקות לגבי תרומתם, והבאת פוליטיקאים פופולריים יותר שיכולים להחזיר את האמון של המצביעים.

הפריימריז, שנערכו בציונות הדתית רק פעם אחת, הפכו עבור סמוטריץ’ לסמל של חוסר שליטה. הרשימה שנוצרה דרכם הכניסה לכנסת חברים כמו מיכל וולדיגר, משה סולומון ואוהד טל – שמעמדם הציבורי חלש – וגם את השר אופיר סופר, שמוביל קו בדלני ותקיף בנושא הגיוס. כעת, ביטול השיטה יאפשר ליו”ר לסנן אותם החוצה ולבנות מחדש רשימה שתתאים לאסטרטגיה הפוליטית שלו.

השאלה הגדולה נוגעת לח”כ שמחה רוטמן, דמות מוכרת ופופולרית אך גם עצמאית מדי לטעמם של חלקים בצמרת המפלגה. נכון לעכשיו, היחידה שנחשבת למועמדת ודאית להישאר ברשימה היא ח”כ אורית סטרוק.

המהלך מסמן את כוונתו של סמוטריץ’ לנסות ולחזק מחדש את מעמדו הפוליטי, למשוך חזרה מצביעים שאיבד לבן גביר, ולהחזיר את הציונות הדתית לתמונה כמפלגה מובילה בגוש הימין