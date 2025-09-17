עשרות חרדים חוסמים בשעה זו בשערי כלא 10 טנדר ובו כעשרים עריקים המשתמטים משירות צבאי. עימותים במקום.
על פי הדיווחים, כוחות מד"א הוזעקו למקום וטיפלו בשני פצועים באורח קל.
עשרות חרדים מתעמתים עם כוחות צה"ל בשערי כלא 10. חלק מהמוחים ניסו לעכב טנדר ובו עצורים ולשחרר אותם. שני פצועים באורח קל מטופלים במקום
ר' יענק'ל
יש לפעול בעוצמה, ובכל דרך חוקית, לריסון ההפקרות של החרדים הבטלנים ופעולותיהם, כולל המדובר פה, חסימת כבישים וכד'. אחך ?! פשוט : לרסס, בבואש או להוסיף גם צבע אדום (...
יש לפעול בעוצמה, ובכל דרך חוקית, לריסון ההפקרות של החרדים הבטלנים ופעולותיהם, כולל המדובר פה, חסימת כבישים וכד'. אחך ?! פשוט : לרסס, בבואש או להוסיף גם צבע אדום ( ויש אחד מאד יעיל : מעט דם מחיה קצרת-רגליים, בתוך מים ...).המשך 21:48 17.09.2025
