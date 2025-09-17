עשרות חרדים חוסמים בשעה זו בשערי כלא 10 טנדר ובו כעשרים עריקים המשתמטים משירות צבאי. עימותים במקום.

על פי הדיווחים, כוחות מד"א הוזעקו למקום וטיפלו בשני פצועים באורח קל.

 