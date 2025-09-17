באחת משיחות הפרידה בין השניים על רקע עזיבתו של אייזנקוט את מפלגת כחול לבן הטיח בגנץ: "אתה לא יכול כבר להוביל את השינוי"

מנהיגי מפלגת כחול לבן לשעבר, בני גנץ וגדי אייזנקוט נפרדו בחודשים האחרונים כאשר העימות ביניהם התפתח להקמת מפלגה חדשה של אייזנקוט בימים האחרונים.

על פי הפרסום של העיתונאי יובל שדה בחדשות 13, אחת משיחות הפרידה בין השניים הייתה קשה במיוחד כאשר איזנקוט הטיח בגנץ: "באתי בשביל המדינה ולא בשבילך. אני לא רואה אצלך עתיד ואתה לא יכול להוביל כבר את השינוי".

"גורמים בסביבתו של גנץ הגיבו לפרסום ואמרו כי "לא נתייחס לשיחות סגורות, אבל כדאי להזכיר שלהיות ישר זה בין השאר לא להדליף משיחות בין שני שותפים. ואם כבר להדליף – לפחות לא לשקר״.

הערב התפרסמו סקרים ראשונים אחרי הכרזתו של גדי איזנקוט על הקמת מפלגת 'ישר', ואלו מעלים כי אין תנועה משמעותית של מנדטים בין הגושים, וכי המשחק העיקרי עדיין נוצר בתוך הגושים.

על פי הסקר של ערוץ ן24NEWS, לו הבחירות היו נערכות היום, ולצד המפלגות הקיימות יתמודדו גם המפלגות החדשות בראשות נפתלי בנט וגדי איזנקוט, מפת חלוקת המנדטים הייתה נראית כך: הליכוד: 32 מנדטים. בנט 2026: 13 מנדטים. הדמוקרטים: 11 מנדטים. ש"ס: 10 מנדטים. ישראל ביתנו: 10 מנדטים. ישר בראשות גדי איזנקוט: 10 מנדטים.

עוד בסקר: יהדות התורה: 8 מנדטים. עוצמה יהודית: 6 מנדטים. הציונות הדתית: 5 מנדטים. יש עתיד: 5 מנדטים. חד"ש תע"ל: 5 מנדטים.

רע"מ: 5 מנדטים. בל"ד ו"כחול לבן" לא עוברות את אחוז החסימה.

סקר נוסף שנערך בכאן חדשות, מציג מגמות מעניינות. על פי הסקר, הקואליציה הנוכחית ממשיכה להיחלש – רק 50 מנדטים (לעומת 64 בבחירות האחרונות ו־52 בסקר הקודם).

בנוסף, גנץ מתרסק ל־4 בלבד – על סף אחוז החסימה. סמוטריץ’ לא עובר את אחוז החסימה – 2.7% בלבד. הליכוד בראשות נתניהו נחלש ל־25 מנדטים. בנט יורד במנדט אחד ל־21. איר גולן מתחזק ל־10 (+2). איזנקוט עולה ל־8 (+1). יש עתיד מתחזקת ל־8 (+2). בן גביר עולה ל־8.