כ"ה באלול הוא היום שבו נברא העולם. וכתב ה'בן איש חי' כי סגולה מיוחדת ביום זה יום בריאת העולם וראוי להדליק באור לכ"ה באלול 5 נרות ולומר תפילה מיוחדת

כ"ה באלול הוא יום ראשון לבריאת העולם, וביום ראש השנה הוא יום השישי לבריאת העולם בו נברא האדם ונשלמה הבריאה וכתב מורנו החיד"א זיע"א בברכי יוסף:

"ביום כ"ה באלול נברא העולם וטוב ללמוד פרשת בראשית עד יום אחד, וכן בכל יום עד שביום ראש השנה ילמד פרשת יום הששי שבו נברא העולם".

וכתב הבן איש חי כי סגולה מיוחדת ביום זה יום בריאת העולם וראוי להדליק באור לכ"ה באלול 5 נרות, כנגד 5 אורות החסדים שמתגלים ביום זה. וכנגד חמש פעמים שנאמרה המילה "אור" בספר בראשית בבריאת היום הראשון". אם כה' באלול יוצא ביום שבת נכון שידליק את חמש הנרות לפני כניסת שבת וקודם הדלקת הנרות יש לומר את התפילה הזו שתיקן הבן איש חי:

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר, וַיְהִי אוֹר". "אֱלֹהִים הֲשִׁיבֵנוּ, וְהָאֵר פָּנֶיךָ וְנִוָּשֵׁעָה". "אֱלֹהִים יְחָנֵּנוּ וִיבָרְכֵנוּ, יָאֵר פָּנָיו אִתָּנוּ סֶלָה". "אֵל יי וַיָּאֶר לָנוּ, אִסְרוּ חַג בַּעֲבֹתִים עַד קַרְנוֹת הַמִּזְבֵּחַ"."כִּי אַתָּה תָּאִיר נֵרִי יי אֱלֹהַי יַגִּיהַּ חָשְׁכִּי"."כִּי עִמְּךָ מְקוֹר חַיִּים בְּאוֹרְךָ נִרְאֶה אוֹר"."בֵּית יַעֲקֹב לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר יי".

ואחר כך יאמר בקשה זו

"יהי רצון מלפניך, יי אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתרחם עלי ועל אשתי ובני (האישה תגיד: עלי ועל אישי ועל בני) ותעמידנו בקרן אורה, ותאיר לנו בפנים מאירות באור פני מלך חיים. ותיתן לנו זרע קודש, בנים צדיקים, חכמים ונבונים בתורה, תמימים וישרים וטובים. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמים, חיים שתמלא משאלות לבנו לטובה לעבודתך".

"ויהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתקיים בנו הברכות אשר ציווית את אהרון ואת בניו על ידי משה עבדך, לברך את עמך ישראל באהבה, וככתוב: "וַיְדַבֵּר יי אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו לֵאמֹר, כֹּה תְבָרְכוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָמוֹר לָהֶם. יְבָרֶכְךָ יי וְיִשְׁמְרֶךָ. יָאֵר יי פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ. יִשָּׂא ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם".

לאחר מכן יש לומר את הפסוק הבא עשר פעמים: "וַאֲמַרְתֶּם כֹּה לֶחָי וְאַתָּה שָׁלוֹם וּבֵיתְךָ שָׁלוֹם וְכֹל אֲשֶׁר לְךָ שָׁלוֹם".

ואת הפסוק הבא 17 פעמים: "אוֹר זָרֻעַ לַצַּדִּיק וּלְיִשְׁרֵי לֵב שִׂמְחָה".