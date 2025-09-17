בנט חגג את הצלחת מערכת הלייזר והכריז שזו "הבייבי שלי", יועצו של ראש הממשלה נתניהו מיהר לתקוף: "היית חודש וחצי בתפקיד – תודה לך על כלום"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס הערב (רביעי) לפרסומים על השלמת הניסויים במערכת הלייזר ונטל קרדיט על ההשקעה ותקצוב הפרויקט.

בציוץ שפרסם ברשת X כתב בנט: "מערכת הלייזר הישראלית פועלת! היסטוריה! זה מרגש אותי ברמה אישית כי כראש ממשלה זה היה ממש ה״בייבי״ שלי שדחפתי ומימנתי מפני שהאמנתי שמערכת לייזר מבצעית זו תציל חיי אזרחים ישראלים ותחסוך לנו המון כסף פר יירוט."

"המערכת מפילה רחפנים, רקטות, טילים, מרגמות, ובשונה מ״כיפת ברזל״ הנפלאה, העלות של כל יירוט אינה $70,000 אלא כמה דולרים בודדים של חשמל. ברכות לרפאל למפא״ת ולמשרד הביטחון. במיוחד תודה למאות המהנדסים והמדענים שעבדו משך שנים על מערכת הלייזר שלנו. אין כמוכם! נס טכנולוגי שהפך למציאות!".

עוד באותו נושא בנט נגד מאי גולן: "הממשלה רקובה מהצמרת עד הבסיס" 12:41 | חדשות סרוגים 20 0 😀 👏

יועצו של ראש הממשלה נתניהו – טופז לוק לא נותר חייב ועקץ את בנט: "אדוני הנוכל, היית חודש וחצי בתפקיד. הפיתוח התחיל ב-2014. תודה לך על כלום".