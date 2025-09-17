ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס הערב (רביעי) לפרסומים על השלמת הניסויים במערכת הלייזר ונטל קרדיט על ההשקעה ותקצוב הפרויקט.
בציוץ שפרסם ברשת X כתב בנט: "מערכת הלייזר הישראלית פועלת! היסטוריה! זה מרגש אותי ברמה אישית כי כראש ממשלה זה היה ממש ה״בייבי״ שלי שדחפתי ומימנתי מפני שהאמנתי שמערכת לייזר מבצעית זו תציל חיי אזרחים ישראלים ותחסוך לנו המון כסף פר יירוט."
"המערכת מפילה רחפנים, רקטות, טילים, מרגמות, ובשונה מ״כיפת ברזל״ הנפלאה, העלות של כל יירוט אינה $70,000 אלא כמה דולרים בודדים של חשמל. ברכות לרפאל למפא״ת ולמשרד הביטחון. במיוחד תודה למאות המהנדסים והמדענים שעבדו משך שנים על מערכת הלייזר שלנו. אין כמוכם! נס טכנולוגי שהפך למציאות!".
יועצו של ראש הממשלה נתניהו – טופז לוק לא נותר חייב ועקץ את בנט: "אדוני הנוכל, היית חודש וחצי בתפקיד. הפיתוח התחיל ב-2014. תודה לך על כלום".
מה דעתך בנושא?
נוכל בדימוס
נוכל נשאר נוכל21:18 17.09.2025
ג׳ורג׳
מי שלא יודע אבל נפתלי בנט גם הוריד את לוחות הברית מהר סיני21:21 17.09.2025
יהושפט גבעון
בנט מעציב בעליבות המאמצים שלו לפברק את ההיססטוריה שלוץ אט אט הוא ידמה ליאיר לפיד ושניהם ינחיתו מסוקים עם אבוקות במגרשי הדימיון שלהם.21:19 17.09.2025
חנוך
בואו נזכיר לטופז לוק שהציבור לא כולל רק את חברי כת הקיסר ביבי אלא גם אנשים אינטלגנטיים. אז כל הכבוד לטופז לוק שנשכב על הגדר ונלחם כדי לייחס לנתניהו את...
בואו נזכיר לטופז לוק שהציבור לא כולל רק את חברי כת הקיסר ביבי אלא גם אנשים אינטלגנטיים. אז כל הכבוד לטופז לוק שנשכב על הגדר ונלחם כדי לייחס לנתניהו את כל הקרדיט על פיתוח מערכת הלייזר, רק משום שהמחקר והפיתוח שלה התחיל כבר לפני 10 שנים. יפה מאד. אבל, באותה מידה היינו רוצים לראות את טופז לוק נשכב על הגדר כדי לייחס לביבי את מלוא האחראיות למרחץ הדמים של ה 7.10.23. גם הקונספציה שהובילה לאסון הגדול הזה התחילה בימי נתניהו. איכשהו ביבי וכל סביבתו מנסה כבר שנתיים להדחיק ככל שניתן את האחראיות של הקיסר לאסון הנורא הזה.המשך 21:34 17.09.2025
סימה
בתגובה ל: חנוך
בדיוק!!22:04 17.09.2025
יוסי
יאווווו הזיה. הבן אדם עם מחלת שיגעון גדלות21:38 17.09.2025
סימה
בנט הוא אוהב ישראל אמיתי22:04 17.09.2025
סימה
שבאותה מידה מר טופז לוק יגיד גם שביבי היה ראש הממשלה במהלך המחדל ושזה באחריותו. תודה.22:03 17.09.2025
