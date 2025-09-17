20 משתמטים חרדים יתגייסו לצה"ל דרך ישיבת הסדר - חדשות סרוגים
(צילום: טל גל/פלאש90)
חדשות סרוגים אריה יואלי

אריה יואלי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.09.2025 / 20:40

קבוצה של 20 צעירים חרדים שנחשבים משתמטי גיוס, הגיעה היום לבקו"ם בבקשה להשתלב בישיבות ההסדר החרדיות. בצעד חריג אישרו להם בצה"ל לעבור למסלול ללא צעדי ענישה

המאמצים לגיוס חרדים מתחילים לתת תוצאות. קבוצה של 20 צעירים חרדים, הגיעה היום היום ללשכת הגיוס בתל השומר כדי לבקש להסדיר את מעמדם ולהצטרף לישיבות ההסדר החרדיות ״דרך חיים״.

למרות שמדובר בצעירים שכבר נשלחו אליהם צווי גיוס והם נחשבים כמשתמטים שצריכים לעמוד למשפט, בצעד חריג, אישרו רח״ט תומכ״א תא״ל שי טייב, סגן מפקד בסיס מיטב, ובתמיכת אודי דרור רח״ט גיוס באגף הבטחוני חברתי במשרד הביטחון, את החרגת המשתמטים להשתלבות בהסדר החרדי, ללא ענישה, מתוך הבנה כי מדובר בצעירים המבקשים להתגייס לצה״ל ולבצע את חלקם בתרומה לביטחון.

לפני שבועיים דיווחנו בסרוגים על עשרות צעירים חרדים שהתגייסו למסלולים הקרביים החרדים בצבא – גדוד נצח יהודה שבחטיבת כפיר, חטיבת החשמונאים, פלגת הנגב, פלוגת תומר בגבעתי, פלוגת חץ בצנחנים ופלוגה במשמר הגבול.

רבים מהמתגייסים מגיעים מהמכינות הקדם־צבאיות של עמותת "נצח יהודה", שמחברות בין לימוד תורה להכשרה לשירות משמעותי, ומספקות ליווי תורני וחברתי עד לכניסה למסגרות הקרביות.

גיוס חרדים
ישיבות הסדר חרדיות
שי טייב

