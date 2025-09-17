דיווח: היועמ"שית החליטה שלא להתנגד למינוי זיני במסגרת הדיונים בוועדת גרוניס מאחר ולא נמצאה כל עילה לפסילתו. אם זאת סבורה שראוי שיופיע בפני הוועדה

פרשת מינוי האלוף דוד זיני לראשות השב"כ מתקדמת צעד נוסף: עמדת היועמ״שית, בהרב מיארה לוועדת גרוניס, שלא נמצאה עילה לפסילת האלוף דוד זיני. היא סבורה שראוי שיבהיר בפני הוועדה את הטענות שפורסמו נגדו, אך אין עילה לפסילתו. כך דיווח הערב אבישי גרינצייג בחדשות i24news.

לפי הדיווח, לעמדתה, זיני עצמו לא הפר צו של בג״ץ או הנחייה משפטית מחייבת.אם לא יגיע פתאום מידע דרמטי – נסללה דרכו של זיני למינוי.

היועמ״שית מסרה בתגובה לדיווח: ״לא נתייחס״.

העיתונאי יוסי יהושע הוסיף גם הוא פרטים על כינוס ועדת גרוניס ודיווח כי לועדה לא הגיעו חומרים המלמדים על בעיה בטוהר המידות של האלוף דוד זיני שזהו תפקידה. עם זאת, הועדה תבדוק מה קרה בהתנהלות בין זיני לרמטכ״ל והאם היה פער בדיווח שלו על הפגישה עם ראש הממשלה.