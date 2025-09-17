ראזי חאמד, בכיר חמאס שהייתה מטרה לתקיפה ישראלית בדוחא, שרד את המתקפה והתראיין לאלג'זירה, ויצא כנגד איומי טראמפ

אחד מבכירי חמאס, ראזי חמד, שהייתה לפי מקורות ערביים מטרה לתקיפה ישראלית בדוחא שבקטר, שרד את המתקפה והתראיין לרשת אלג'זירה.

במהלך הראיון, שנערך בבירת קטאר, הגיב חמד לאיומיו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, ואמר: "אנחנו לא מפחדים מאיומי טראמפ לפתוח עלינו את שערי הגיהינום. אנחנו לא מקבלים ממנו הוראות איך לנהוג באסירי האויב. אנחנו נוהגים בהם על פי דרכנו וע"פ הדת שלנו".

חאמד הוסיף וחשף תיאור דרמטי של רגעי התקיפה: "כשישבנו לבחון את הצעת ארה"ב נשמע פיצוץ. הספקנו לברוח לפני ש־10 טילים תקפו את המבנה."

מדיווחים שונים עולה כי חמד היה אחד מיעדי התקיפה שנעשתה בקטר על ידי ישראל, שמטרתה הייתה לפגוע במנהיגי חמאס המתגוררים במדינה.

חאמד הוא אחד מהבכירים היחידים שהיו לכאורה יעדי התקיפה, שהראה את פניו מאז. מצבם של האחרים לא ברור.