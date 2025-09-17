עשרות עלו להר הבית לתפילה לזכרו של צ'ארלי קירק ז"ל, בהובלת הרב יהודה גליק ופעילים

נערכה היום בהר הבית בירושלים תפילה ציבורית לזכרו של הפעיל השמרני האמריקאי צ'ארלי קירק ז"ל, שנרצח ממניעים פוליטיים. עשרות משתתפים עלו להר וצפו בשידור חי מיוחד, כאשר התפילה נוהלה על ידי ח"כ לשעבר הרב יהודה גליק והמשורר והפעיל החברתי מרדכי אסקין.

האירוע, ביוזמת ארגון בידינו למען הר הבית ובשיתוף Root Source, קרן שלום ירושלים, Israel Lighthouse for the Nations ו-שופר בציון, נועד להנציח את דרכו וחזונו של קירק. במהלך התפילה ביקשו המשתתפים שלום, סובלנות ואחדות, וכן השבת החטופים וביטחון לחיילי צה"ל. בנוסף, התפללו למען אלמנתו וילדיו של קירק בתקופה קשה זו.

עקיבא אריאל, ראש צוות קשרי ציבור בתנועת בידינו, ציין: "הר הבית הוא הלב הפועם של העם היהודי, אך גם 'בית תפילה לכל העמים'. כאן, לזכרו של צ'רלי קירק, אנו ממשיכים להיאבק על חופש הפולחן וזכויות יהודים בהר הבית."

הרב גליק הוסיף: "צ'רלי הצליח לחבר לבבות לאמונה גם לאחר מותו, ולחבר יהודים ונוצרים למקום הקדוש. התפילה היום היא קריאה לשלום בעולם ולחיזוק משפחתו של צ'רלי."

מרדכי אסקין אמר: "צ'רלי היה התגלמות האור מול החושך. בהשראתו, אנו מאירים מהר הבית אור של אהבה, שלום ואחדות, ותפילה משותפת ליהודים ונוצרים אוהבי ישראל."

זאק וולר מארגון Israel Lighthouse for the Nations הוסיף: "בית המקדש נועד להיות מקום שבו כל העמים יכולים להשתחוות בכבוד ואהבה. נמשיך להעביר את מורשתו של צ'רלי לדורות הבאים."

האירוע סימל אחדות והנצחה, וחיזק את רוח המשתתפים במאבק למען שלום, צדק וסובלנות.