יו"ר הכנסת אמיר אוחנה מאשים את מערכת המשפט כמי שמפעילה אלימות משפטית כלפי אלו שחושבים אחרת ממנה, וקורא להשמיע גם את הקולות האחרים

"אלימות משפטית": יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נאם הערב (ד') בטקס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים ובחר דווקא לתקוף את מערכת המשפט.

"הייתה וישנה אלימות משפטית שהופעלה ומופעלת נגד מי שלא שייך למחנה הנכון – כפי שראיתי הבוקר בביהמ"ש המחוזי במשפטו של רה"מ, וגם סביבתו – שאלו את יונתן אוריך" אמר אוחנה, ע"פ הדברים שפרסם העיתונאי עמית סגל.

והמשיך: "ופתאום, לא רק שמותר לגנות שופטים, אלא שאלה שזעקו על כל שביב של ביקורת על שופטים עד היום, כולל עיתונאים, הפכו להיות אלו שרודפים שופטים ואף מנהלים נגדם קמפיין – שאלו את נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי.

אני יודע שיש במערכת המשפט גם קולות אחרים. השמיעו אותם! דברו בקול! נכון, זו לא משימה פשוטה ללכת נגד הרוח. אבל היא זו שתחזיר את אמון הציבור במערכת. והציבור משווע לכך. המצב כפי שהוא פשוט לא יכול להמשך.