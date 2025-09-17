"אלימות משפטית": יו"ר הכנסת אמיר אוחנה נאם הערב (ד') בטקס פתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים ובחר דווקא לתקוף את מערכת המשפט.
"הייתה וישנה אלימות משפטית שהופעלה ומופעלת נגד מי שלא שייך למחנה הנכון – כפי שראיתי הבוקר בביהמ"ש המחוזי במשפטו של רה"מ, וגם סביבתו – שאלו את יונתן אוריך" אמר אוחנה, ע"פ הדברים שפרסם העיתונאי עמית סגל.
והמשיך: "ופתאום, לא רק שמותר לגנות שופטים, אלא שאלה שזעקו על כל שביב של ביקורת על שופטים עד היום, כולל עיתונאים, הפכו להיות אלו שרודפים שופטים ואף מנהלים נגדם קמפיין – שאלו את נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי.
אני יודע שיש במערכת המשפט גם קולות אחרים. השמיעו אותם! דברו בקול! נכון, זו לא משימה פשוטה ללכת נגד הרוח. אבל היא זו שתחזיר את אמון הציבור במערכת. והציבור משווע לכך. המצב כפי שהוא פשוט לא יכול להמשך.
שירי מנתניה
קורא להשמיע גם את הקולות בעד עבריינות, בעד שוחד, גניבה, טובות הנאה ומעבדות סמים. "ליכוד" = התלכדות של כל העבריינים במדינה.19:47 17.09.2025
עוד חתיכת עבד נרצע ... ההסטוריה תשפוט אותו ואת אדונו , לדראון עולם . אם יש עכיפה בררנית זה נגד המפגינים כנגד ממשלת החורבן שהוא חלק ממנה , בכל הפגנה רואים את אלימות המשטרה , את המעצרים חסרי הטעם , ואת החיפושים בעירום של מפגינים רק כדי להשפיל אותם ... אנחנו חיים כבר עכשיו במדינה בסגנון טוטליטרי שבה המשטרה משרתת את השלטון ולא את האזרחים ... לא פלא ש 200,000 אזרחים עזבו את המדינה בשנתיים האחרונות , וכן הם אליטה ... רופאים , מהנדסים , הייטקסטים, אנשי מדע ...
עוד חתיכת עבד נרצע ... ההסטוריה תשפוט אותו ואת אדונו , לדראון עולם . אם יש עכיפה בררנית זה נגד המפגינים כנגד ממשלת החורבן שהוא חלק ממנה , בכל הפגנה רואים את אלימות המשטרה , את המעצרים חסרי הטעם , ואת החיפושים בעירום של מפגינים רק כדי להשפיל אותם ... אנחנו חיים כבר עכשיו במדינה בסגנון טוטליטרי שבה המשטרה משרתת את השלטון ולא את האזרחים ... לא פלא ש 200,000 אזרחים עזבו את המדינה בשנתיים האחרונות , וכן הם אליטה ... רופאים , מהנדסים , הייטקסטים, אנשי מדע ...המשך 20:18 17.09.2025
קורא להשמיע גם את הקולות בעד עבריינות, בעד שוחד, גניבה, טובות הנאה ומעבדות סמים. "ליכוד" = התלכדות של כל העבריינים במדינה.19:47 17.09.2025
