באודישן הערב ב"מאסטר שף" שירה יעקובסן נפתחת מול המצלמות ומשתפת בכנות על ההתמודדות הארוכה שלה עם הפרעות אכילה והדרך לתקווה

יוצרת התוכן הקולינארית שירה יעקובסן הגיעה לאודישן של "מאסטר שף", והפתיעה כשהחליטה לשתף באופן פתוח על מסע ארוך עם הפרעות אכילה. באודישן היא דיברה על היחס שלה למזון, על ההשלכות החברתיות ועל הדרך להרגשה טובה יותר.

במהלך האודישן סיפרה יעקובסן בכנות על הדרך שעברה: "לא רק שאני בתחום האוכל, אני גם הרבה כותבת על הפרעות אכילה. הרבה." היא ממשיכה להסביר – "הפרעות אכילה זה יותר ספקטרום מאשר האם יש לך או אם אין לך."

השנים הקשות בבית הספר

בהמשך היא נזכרה בתקופה קשה במיוחד במהלך שנות הלימודים: "היו לי הפרעות אכילה מאוד קיצוניות בכיתות ט' עד י"ב. או שלא הייתי אוכלת כמעט כלום, או שהייתי אוכלת יותר – ממש בולמוסי אכילה. לא הייתי יוצאת עם חברות אף פעם."

"עדיין יש לי דרך לעבור"

יעקובסן לא הסתירה שגם כיום ההתמודדות עוד לא מאחוריה, אך היא בוחרת לשדר תקווה: "חשבתי שהתמודדויות עם אוכל זה עד סוף החיים, אבל יכולה להגיד לך שלגמרי יכול להיות אחרי זה. אני עדיין לא שם עד הסוף, יש לי עוד דרך לעבור."

האודישן המלא של שירה יעקובסן ישודר הערב בקשת 12.