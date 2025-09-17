השר כץ: רק אתמול הושמדו בעזה 25 מגדלי טרור על מנת להסיר איומים מהכוחות המתמרנים", ומאיים "עזה תיהפך לאנדרטה"

ממשיך לאיים: אחרי שאיים בסופת הוריקן, ובצל תחילת הפעילות הקרקעית ברצועה אתמול, שר הביטחון ישראל כ"ץ מאיים שוב כי אם החטופים לא ישוחררו במיידית עזה תיחרב.

עוד באותו נושא גורם ביטחוני לסרוגים: "פינוי העיר עזה יימשך עד ראש השנה" 21:30 | קובי פינקלר 1 0 😀 👏

וכך כתב השר בחשבון הטוויטר שלו: ‏"אתמול עם תחילת התמרון הקרקעי והעברת אחריות הפיקוד למפקדי האוגדות בשטח, הושמדו בעזה 25 מגדלי טרור! מספר עצום ומשמעותי. כדי להסיר כל איום צליפה מעל הכוחות המתמרנים, סוכלו מחבלים ונהרסו תשתיות טרור. תושבי עזה נדרשו לעבור דרומה לשם הגנתם.

‏אם החמאס לא ישחרר את החטופים ויתפרק מנשקו עזה תיחרב ותיהפך לאנדרטה לאנסי ומרצחי החמאס". דברי השר.