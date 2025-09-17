כיפות ברזל מסכמת את תשפ"ה עם בחירות מפתיעות לאנשי השנה בפוליטיקה, ופחות מפתיעות על האירוע המדיני של השנה. לא שכחנו גם את הפאדיחה הפוליטית של השנה

כיפות ברזל – תכנית האקטואליה של סרוגים מסכמת את שנת תשפ"ה ובוחרת את אנשי השנה ואירועי השנה.

המנחה נתנאל איזק הוביל את הפאנל הקצבי שבו לכל אחד יש חצי דקה בלבד להגיד את דעתו – ואפילו הבאזר מתקשה לעצור את הדוברים באמצע. הפאנל דן באירועים המרכזיים של השנה ובחר את "אנשי השנה" בקטגוריות שונות, תוך התייחסות לבידוד המדיני של ישראל, אמירות ראש הממשלה לשעבר אולמרט, וסוגיות ביטחוניות פנימיות.

מי היה באולפן? הפאנל השבוע כלל את: אריה יואלי, עורך אתר סרוגים

ישי כהן, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת

אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי

ד"ר רות קבסה-אברמזון – יו"ר תנועת "אימהות למען ישראל. הנושאים שעשו את הרעש

ראש הממשלה על "בידוד מדיני" ו"סופר ספרטה"

התכנית נפתחה בדיון על אמירותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לפיהן "ישראל נמצאת בתהליך עמוק של בידוד מדיני" והיא "בדרכה לכלכלה עם סממנים אוטראקיים" – כלומר, כלכלה ללא סחר חוץ, או בלשונו של נתניהו, "אנחנו בדרך להיות סופר ספארטה". מאוחר יותר הגיעה הבהרה מלשכת ראש הממשלה שהדברים התייחסו לשכר, נשק ותחמושת.

אבי וידרמן טען כי לנתניהו "אין לו ברירה כי הוא כבר מבין לאן אנחנו הולכים והוא מתחיל לחמם את הציבור לקראת ההבנה שזה אפילו אולי טוב שאנחנו סופר ספטא ככה הוא ימכור את זה זה המוצר הבא כי אין ברירה כי לשמה אנחנו הולכים". הוא אף הוסיף ש"ספארטה הפסידה וסופר ספארטה זה יהיה סופר הפסד". ישי כהן הסביר את כוונת נתניהו: "הוא דיבר בעיקר על תעשיית הנשק ומי שעוקב אחרי הצמד המינים שלמדנו להכיר בשנתיים האחרונות א כלכלת חימושים". לדבריו, נתניהו "לא רוצה להיות תלוי בעולם בכל מה שקשור לחימושים". ד"ר רות קבסה אברמזון חיזקה דעה זו, וציינה כי שמעה את הנאום במקור והבינה שיש "מסגור תקשורתי מעוות לחלוטין של הדברים שנאמרו הוא אכן דיבר באופן באופן ספציפי על הנושא של חימושים". היא הוסיפה כי "חבל לי מאוד שהספין התקשורתי הזה הפך להיות כאילו נתניהו דיבר על זה שאנחנו יכולים להיות משק אותרקי".

אולמרט מאכיל את האויבים שלנו

נושא נוסף שעורר דיון סוער היו דבריו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט לאל-ג'זירה, בהם הביע צער על מותו של בנו של חליל אל חיה, שהוגדר על ידי מערכת הביטחון כמחבל. ד"ר רות קבסה אברמזון לא הסתירה את מורת רוחה: "אני הפסקתי לצפות לכל דבר שהוא מאולמרט אחרי ששמעתי אותו בתקופת הרפורמה אומר שהוא רוצה מלחמת אחים. אחרי שהוא אמר משפט כזה שזה משפט שלדעתי שום יהודי לא יכול להוציא מהפה שלו מבחינתי אני לא מצפה ממנו לכלום". ישי כהן הדגיש את חומרת הדברים: "אולמרט, כשהוא אומר כזה ציטוט באלג'זירה הוא מאכיל את האויבים שלנו פשוטו כמשמעו מאכיל את האויבים שלנו".

אריה יואלי ייחס את התנהגותם של אישי ציבור מבוגרים כמו אולמרט למניעים אישיים: "הקינאה התאווה והכבוד מוציאים אותם מהעולם". אבי וידרמן, לעומת זאת, הפנה אצבע מאשימה למקום אחר: "מי שהכיל את האויבים שלנו זה מי ששלח להם 35 מיליון דולר בחודש לבנות מנהרות".

אנשי השנה של תשפ"ה – בחירות הגולשים והפאנל

איש השנה בפוליטיקה הישראלית: בני גנץ?!

גולשי אתר סרוגים בחרו ב איתמר בן גביר במקום הראשון, אחריו יולי אדלשטיין, ובמקום השלישי טלי גוטליב, שעקפה באופן מפתיע את בנימין נתניהו.

בחרו ב במקום הראשון, אחריו יולי אדלשטיין, ובמקום השלישי טלי גוטליב, שעקפה באופן מפתיע את בנימין נתניהו. ישי כהן בחר ב בני גנץ , בטענה כי "הפוליטיקאי הזה עשה צעדים מאוד משמעותיים כדי לעשות טוב לכולם". הוא הוסיף, "אדם שיש לו אידיאולוגיה יודע מה המחיר שהוא משלם פוליטית".

בחר ב , בטענה כי "הפוליטיקאי הזה עשה צעדים מאוד משמעותיים כדי לעשות טוב לכולם". הוא הוסיף, "אדם שיש לו אידיאולוגיה יודע מה המחיר שהוא משלם פוליטית". אריה יואלי בחר בנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית : "שהתמנה השנה גם לראש הרשות המחוקקת וגם השופטת… הוא ראש הרשות שמונעת מהרשות המבצעת לבצע".

בחר בנשיא בית המשפט העליון, : "שהתמנה השנה גם לראש הרשות המחוקקת וגם השופטת… הוא ראש הרשות שמונעת מהרשות המבצעת לבצע". אבי וידרמן בחר ב מנסור עבאס , ש"מדובר במנהיג היחידי היום במדינת ישראל איש אמיץ שגם בתוך הכאוס הבין לאומי המטורף לא נסחף לקמפיינים נגד ישראל" ו"קנה בענק את כרטיס הכניסה לישראליות".

בחר ב , ש"מדובר במנהיג היחידי היום במדינת ישראל איש אמיץ שגם בתוך הכאוס הבין לאומי המטורף לא נסחף לקמפיינים נגד ישראל" ו"קנה בענק את כרטיס הכניסה לישראליות". ד"ר רות קבסה אברמזון בחרה ב אורית סטרוק , אשר "עשתה עבודה גם לפני השבעה באוקטובר בשאלות שהיא שאלה היא רצינית היא עוסקת בביטחון ובהתיישבות".

בחרה ב , אשר "עשתה עבודה גם לפני השבעה באוקטובר בשאלות שהיא שאלה היא רצינית היא עוסקת בביטחון ובהתיישבות". נתנאל איזק, מגיש התכנית, בחר באביגדור ליברמן, כ"איש ימין על אף הדמוניזציה שעובר נשאר איתן בדעות שלו".

האירוע המדיני של השנה: התקיפה באיראן

גולשי סרוגים בחרו ברוב עצום של כמעט 78% ב תקיפה באיראן , אירוע ש"שינתה את פני המזרח התיכון".

בחרו ברוב עצום של כמעט 78% ב , אירוע ש"שינתה את פני המזרח התיכון". ישי כהן בחר ב כניסתו של דונלד טראמפ לבית הלבן , כיוון ש"האירוע הזה מקפל לך בתוכו את איראן את עזה את התקיפות של ישראל בימים אלו בלבנון, בקטאר, שחרור חטופים, מניעת אמברגו נשק". לדבריו, "הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו שבתקופה הקריטית הזו למדינת ישראל בבית הלבן יושב אוהב ישראל".

בחר ב , כיוון ש"האירוע הזה מקפל לך בתוכו את איראן את עזה את התקיפות של ישראל בימים אלו בלבנון, בקטאר, שחרור חטופים, מניעת אמברגו נשק". לדבריו, "הנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו שבתקופה הקריטית הזו למדינת ישראל בבית הלבן יושב אוהב ישראל". ד"ר רות קבסה אברמזון הצטרפה לבחירת הגולשים ב מבצע עם חסן נסראללה והתקיפה באיראן , וציינה "עבודה מדהימה של מערכת הביטחון החלטה אמיצה של ראש הממשלה אין שום ספק שהייתה שם תפנית מאוד מאוד חשובה מבחינת ביטחון ישראל". היא הביעה תקווה ש"האירוע המשמעותי היה חיסול חמס שלטון ישראלי בעזה ופינוי מרצון… איראן הייתה ראש התמנון היא ראש הנחש וחמאס זה הלב ואנחנו חייבים לפגוע גם בלב".

הצטרפה לבחירת הגולשים ב , וציינה "עבודה מדהימה של מערכת הביטחון החלטה אמיצה של ראש הממשלה אין שום ספק שהייתה שם תפנית מאוד מאוד חשובה מבחינת ביטחון ישראל". היא הביעה תקווה ש"האירוע המשמעותי היה חיסול חמס שלטון ישראלי בעזה ופינוי מרצון… איראן הייתה ראש התמנון היא ראש הנחש וחמאס זה הלב ואנחנו חייבים לפגוע גם בלב". אבי וידרמן בחר בסיפור עסקת החטופים ש"מזכיר לנו למה אנחנו ישראלים ולמה אנחנו פה ואת הערבות ההדדית שיש לנו אחד לשני".

המהלך הפוליטי של השנה: פרישות והתהפכויות

גולשי סרוגים בחרו ב בצלאל סמוטריץ' שמודיע על בנייה באזור E1 במעלה אדומים במקום הראשון.

בחרו ב במקום הראשון. אבי וידרמן בחר ב חזרתו של גדעון סער לליכוד , אותה הגדיר כ"אחת הבגידות המפוארות ביותר של אדם בבוחריו".

בחר ב , אותה הגדיר כ"אחת הבגידות המפוארות ביותר של אדם בבוחריו". ד"ר רות קבסה אברמזון בחרה ב החזקת הקואליציה על ידי סמוטריץ ' , וב חזרתו של סער לליכוד/כניסתו לקואליציה . לגבי סמוטריץ' אמרה כי "לא היה לו פשוט לתמוך גם בעסקאות החטופים. זה לא לגמרי הלם את עמדתו… הבין שיש דברים גדולים יותר שצריך לתמוך בהם".

בחרה ב , וב . לגבי סמוטריץ' אמרה כי "לא היה לו פשוט לתמוך גם בעסקאות החטופים. זה לא לגמרי הלם את עמדתו… הבין שיש דברים גדולים יותר שצריך לתמוך בהם". ישי כהן בחר ב פרישתו של גדי איזנקוט ממחנה הממלכתי-כחול לבן כ"מהלך משמעותי" שיכול להשפיע על מערך הכוחות הפוליטיים.

בחר ב כ"מהלך משמעותי" שיכול להשפיע על מערך הכוחות הפוליטיים. אריה יואלי בחר בפרישת החרדים מהממשלה: "חוסר העבודה של החרדים וההסתגרות בשב ואל תעשה כבר התחילה בכנס הקיץ של הכנסת כן כבר חצי שנה הקואליציה לא מצליחה להעביר חוק אחד בגלל שהחרדים עושים ברוגז וזה משמעותי כי זה בעצם תקע את הקואליציה לחצי שנה".

הפדיחה הפוליטית של השנה: בנט לוקח קרדיט

גולשי האתר בחרו ב נפתלי בנט שלוקח קרדיט על התקיפה באיראן .

בחרו ב . אריה יואלי בחר ב התרסקותו של בני גנץ בסקרים : "את תשפ"ה התחיל בני גנץ עם 35 מנדטים ומסיים אותם מתחת לארבעה מנדטים טילים של החות'ים לא מתרסקים ככה".

בחר ב : "את תשפ"ה התחיל בני גנץ עם 35 מנדטים ומסיים אותם מתחת לארבעה מנדטים טילים של החות'ים לא מתרסקים ככה". ישי כהן התייחס ל התנהלות הסיעות החרדיות : "התחייבויות שלהם האיומים שלהם… איום אחרי איום אחרי איום ובשורה התחתונית הן חוק שמסדיר את מעמת תמידי הישיבות. כל קו אדום שהם הציבו הם חצו אותו".

התייחס ל : "התחייבויות שלהם האיומים שלהם… איום אחרי איום אחרי איום ובשורה התחתונית הן חוק שמסדיר את מעמת תמידי הישיבות. כל קו אדום שהם הציבו הם חצו אותו". ד"ר רות קבסה אברמזון אמרה ש"הפדיחה הפוליטית של השנה זו הפוליטיקה עצמה ", בכך שהיא "לא מדביקה את המציאות ואנשים לא מתעלים לגודל השעה". היא גם ציינה את אי העברת חוק הגיוס כ"בושה וחרפה לכולנו".

אמרה ש"הפדיחה הפוליטית של השנה זו ", בכך שהיא "לא מדביקה את המציאות ואנשים לא מתעלים לגודל השעה". היא גם ציינה את כ"בושה וחרפה לכולנו". אבי וידרמן בחר בפיטורים של רונן בר ש"מסמל בדיוק בעיני את הממשלה הזאתי… שהדרג המקצועי אשם, השופטים אשמים, כולם אשמים חוץ מהממשלה הזאת".

איש השנה במערכת הביטחון: כ"ץ מקבל קרדיט

גולשי סרוגים בחרו ב ישראל כ"ץ , שר הביטחון.

בחרו ב , שר הביטחון. ישי כהן בחר באלוף דוד זיני , ש"עומד מאחרי מה שאנחנו ראינו גם באים האחרונים סדרת כתבות על חטיבת חשמונאים הוא האיש שעומד מאחורי זה הוא איש האמון עם הרבנים החרדים".

בחר באלוף , ש"עומד מאחרי מה שאנחנו ראינו גם באים האחרונים סדרת כתבות על חטיבת חשמונאים הוא האיש שעומד מאחורי זה הוא איש האמון עם הרבנים החרדים". ד"ר רות קבסה אברמזון העניקה קרדיט ל בנימין נתניהו על הובלתו המדינית-ביטחונית, ש"הוביל מהלכים מדהימים… הצליח להחזיק גם לפני המבצע עם חזבאללה וגם לפני המבצע עם איראן למלא פיו מים". היא גם ציינה את דדי ברנע (ראש המוסד) כ"איש השנה במערכת הביטחון הלא פוליטית", בגלל היותו "אנשי ביצוע טובים, נאמנים, שיודעים לסתום את הפה בתקשורת ולא להדליף".

העניקה קרדיט ל על הובלתו המדינית-ביטחונית, ש"הוביל מהלכים מדהימים… הצליח להחזיק גם לפני המבצע עם חזבאללה וגם לפני המבצע עם איראן למלא פיו מים". היא גם ציינה את (ראש המוסד) כ"איש השנה במערכת הביטחון הלא פוליטית", בגלל היותו "אנשי ביצוע טובים, נאמנים, שיודעים לסתום את הפה בתקשורת ולא להדליף". אבי וידרמן בחר ב משפחות החטופים : "שבסופו של דבר זו התכלית בעיניי הביטחונית העיקרית להזכיר שאנחנו שומרים על הגבול שומרים על האנשים ואנחנו משלמים את המחירים הנכונים על מנת לשמור פה על חברה ודית צודקת ומוסרית".

בחר ב : "שבסופו של דבר זו התכלית בעיניי הביטחונית העיקרית להזכיר שאנחנו שומרים על הגבול שומרים על האנשים ואנחנו משלמים את המחירים הנכונים על מנת לשמור פה על חברה ודית צודקת ומוסרית". אריה יואלי בחר בישראל כ"ץ ש"שינה את התפיסה הביטחונית שהוסר הביטחון עד עכשיו היה חותמת גומי של הרמטכ"ל, אבל ישראל כ"ץ כבר בהתחלה אומר לו סליחה, אתה ממני אנשים? אני לא רוצה! אתה לא רוצה לתקוף או כן רוצה, אני רוצה לפקח".

איש השנה בהתיישבות: דגן וסמוטריץ' מניעים מהלכים

גולשי האתר בחרו ב יוסי דגן .

בחרו ב . ד"ר רות קבסה אברמזון העניקה קרדיט ל בצלאל סמוטריץ ' ש"עשה מהפכה בנושא הזה של התיישבות בשקט בשקט קבע הרבה מאוד עובדות בשטח עובדות דרמטיות".

העניקה קרדיט ל ש"עשה מהפכה בנושא הזה של התיישבות בשקט בשקט קבע הרבה מאוד עובדות בשטח עובדות דרמטיות". ישי כהן חיזק את הבחירה ב בצלאל סמוטריץ ' : "סמוטריץ' סופק בולע מים שותק סופק ביקורת אבל הוא מעויר מהלכים", ו"מה שסמוטריץ' עשה בשלוש שנים האלה בממשלה בנושא ההתיישבות לא נעשה מאז 60 שנה".

חיזק את הבחירה ב : "סמוטריץ' סופק בולע מים שותק סופק ביקורת אבל הוא מעויר מהלכים", ו"מה שסמוטריץ' עשה בשלוש שנים האלה בממשלה בנושא ההתיישבות לא נעשה מאז 60 שנה". אבי וידרמן בחר בתנועת "אחים לנשק" ובני הציונות הדתית ש"הולכים עכשיו ומשקמים את יישובי העוטף שמשקמים עכשיו את יישובי הצפוון". הוא הדגיש את חשיבות עבודתם, וציין כי "מי שמבקר בעוטף עזה ורואה את העבודה של החבר'ה של אחים לנשק צריך להצדיע להם".

ברכות לשנה החדשה

התכנית נחתמה בברכות לשנת תשפ"ו. אבי וידרמן איחל "שנה של אחדות ושל בחירות". ישי כהן בירך "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה". אריה יואלי איחל "שנת ניצחון סוף סוף, השמדת חמס והחזרת החטופים". ד"ר רות קבסה אברמזון איחלה "שנתעלה לגודל השעה שנזכור מי אנחנו שנזכור מי האויבים שלנו, שנדע לנצח אותם ולהיות רחמנים על בני העם שלנו ואכזריים למי שקם עלינו לכלותינו". אריה יואלי איחל "תהא שנת פרנסה ובריאות".