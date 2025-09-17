אלפי נשים פרצו בשירה וריקודים בכנס פנימה השנתי: הזמרות שרו מכל הלב לכנרית והכלה רחל גולדברג ברגע מרגש ומיוחד

אתמול (שלישי) בבנייני האומה בירושלים נערך הכנס השנתי של מגזין פנימה, שהביא לאולם אלפי נשים מכל רחבי הארץ.

במהלך הערב הופיעו הזמרות יובל דיין, עדי אלבחר, יפעת לרנר וספיר גזבר. הרגע המרגש ביותר הגיע כאשר הכנרית רחל גולדברג, שמתחתנת בקרוב, עלתה לנגן, והזמרות הקדישו לה שירה ספונטנית של “ישיש עליך אלוקייך”.

הקהל לא נשאר אדיש: אלפי נשים קמו על רגליהן, מחאו כפיים, שרו ורקדו עם הכלה. ההתרגשות פרצה גבולות והאולם כולו הפך לרחבת ריקודים גדולה, מלאה שמחה, מוזיקה ואחדות.

הכנס כלל גם שיעורים והרצאות בהשתתפות הרבניות ימימה מזרחי ורחל בזק, והמסר המרכזי, התחדשות וחיזוק נשי רגע לפני השנה החדשה, קיבל חיזוק מיוחד ברגע המרגש עם הכלה.