היום חל יום השנה העברי (יארצייט) למותו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה (שם רשעים ירקב), שחוסל בתקיפה אווירית של חיל האוויר במסגרת מבצע סדר חדש של מלחמת חרבות ברזל.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
טלפנית טלמרקטינג של ארגון חסד חרדי, התקשרה היום להתרים עבור העמותה שלה והסכימה להבטיח כי אנשי העמותה יתפללו גם לעילוי נשמתו של חסן נסראללה, בתנאי שיתרמו 250 שקלים למשך 36 חודשים.
הדובר, שמשתמש במבטא ערבי מובהק, מציין מספר פעמים את שמו של נסראללה כמי שצריך להתפלל עבורו ושואל אם זה בסדר. הטלפנית מתעלמת ואומרת: "אפשר, אפשר לבקש מהשליחים פה. אני צריכה רק את הפרטים של האשראי שנוכל ככה לעזור לתינוקות. זה 250 שקל ל-36 חודשים".
אגב, לפי התאריך הלועזי היום חל יום השנה למבצע הביפרים שהתחיל את חיסול צמרת חיזבאללה. יש 11 ימי הבדל בין השנה העברית ללועזית וכך יצא ששני המבצעים ההירואים של פיקוד צפון התלכדו באותו יום.
ג
לפני ראש השנה, לתת כותרת כזו לציבור חרדי. תתביישו. הלכות לשון הרע לא למדתם. אני מוחה.18:11 17.09.2025
נתנאל כהן
ממש כתבה על רמה... בושה!18:16 17.09.2025
נתנאל כהן
המסר הפוך: תלמדו מהחרדים איך להוציא כסף משונאי ישראל!18:23 17.09.2025
יחיאל הבינוני
מערבבים כעס עם שנאה מאחל לכם רק טוב סולח ומוחל בלב שלם שאתם חושבים שאנחנו סבבה להתפלל על נסראללה בשביל כסף וואו הייתי אומר שזה בוט איראני אבל זו לא תגובה...
מערבבים כעס עם שנאה מאחל לכם רק טוב סולח ומוחל בלב שלם שאתם חושבים שאנחנו סבבה להתפלל על נסראללה בשביל כסף וואו הייתי אומר שזה בוט איראני אבל זו לא תגובה זו כתבה ואולי ברוח צארלי קירק קצת פירוק עובדות רואים שלא מקשיבה ואחרי פעמיים שהוא אומר נסראללה היא עדיין שואלת אותו מה השם רואים בבירור שאין לה שמץ של מושג מה הוא אומר וגם אם נחליט שהיא כן שמעה והשתכנעה שהוא אמר חסן נסראללה אולי חשבה שזה השם שלו (רק מעדכן כי היכן שאני עובד יש לנו לקוח בשם נסראללה גאברין....) ואם לא, אולי חשבה לקחת ממנו כסף ולא לתת את השם אולי ואולי וכמה שאפשר לדון לכף זכות ואם לא אז לכף שטות כותרת ראשית מתחת לחדשות הכי אקטואליות ערב ראש השנה???? חג שמח (עזרת לי להשאיר לראשונה זה הרבה זמן תגובה שאולי מישהו אחד יראה וישתכנע)המשך 18:23 17.09.2025
מוטי
ערוץ מקטב ומפלג נוטף מגזריות מגעילה שנאת חינם=מגזריות18:55 17.09.2025
עומר
מרגיש לי כתבה בסגנון ואקו. בטח זו הטרלה ממש ממש קרינג'ית18:49 17.09.2025
נתנאל כהן
יחיאל הבינוני
נתנאל כהן
ג
