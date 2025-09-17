עמותה חרדית התקשרה להתרים כסף, כשנשאלה במבטא ערבי האם אפשר להתפלל גם לעילוי נשמת נסראללה, התקבלה התשובה: "אפשר לבקש מהשליחים פה. אני צריכה רק את הפרטים של האשראי"

היום חל יום השנה העברי (יארצייט) למותו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה (שם רשעים ירקב), שחוסל בתקיפה אווירית של חיל האוויר במסגרת מבצע סדר חדש של מלחמת חרבות ברזל.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . להתפלל לעילוי נשמת נסראללה? רק צריך פרטי אשראי

טלפנית טלמרקטינג של ארגון חסד חרדי, התקשרה היום להתרים עבור העמותה שלה והסכימה להבטיח כי אנשי העמותה יתפללו גם לעילוי נשמתו של חסן נסראללה, בתנאי שיתרמו 250 שקלים למשך 36 חודשים.

הדובר, שמשתמש במבטא ערבי מובהק, מציין מספר פעמים את שמו של נסראללה כמי שצריך להתפלל עבורו ושואל אם זה בסדר. הטלפנית מתעלמת ואומרת: "אפשר, אפשר לבקש מהשליחים פה. אני צריכה רק את הפרטים של האשראי שנוכל ככה לעזור לתינוקות. זה 250 שקל ל-36 חודשים".

עוד באותו נושא תיעוד חדש מרגעי חיסולו של נסראללה. צפו 21:47 | חדשות סרוגים 14 0 😀 👏

אגב, לפי התאריך הלועזי היום חל יום השנה למבצע הביפרים שהתחיל את חיסול צמרת חיזבאללה. יש 11 ימי הבדל בין השנה העברית ללועזית וכך יצא ששני המבצעים ההירואים של פיקוד צפון התלכדו באותו יום.