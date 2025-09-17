הקומיקאי המצרי האנטישמי באסם יוסף התעמת עם פירס מורגן לאחר שטען שישראל הרגה את צ’ארלי קירק. בעימות הודה כי שיקר, אך טען: "אני רק ליצן".

הקומיקאי המצרי האנטישמי, באסם יוסף, התארח בתוכניתו של השדרן הבריטי פירס מורגן, בה מורגן התעמת איתו לאחר שכתב לאחרונה ברשתות החברתיות "נתניהו הרג את צ'ארלי קירק", במהלך העימות הודה באסם כי שיקר בדבריו.

"שום דבר לא מספיק לך" הטיח מורגן בקומיקאי הידוע בשנאתו לישראל ובאמירות הגובלות רבות באנטישמיות. "זה לא משנה כמה יבקרו את ישראל על דברים שקורים, אתה רוצה לרמוז שישראל התנקשה בצ'ארלי קירק למרות שאתה יודע שזה לא נכון, את משקר כדי להשחיר אותם".

יוסף ניסה להתגונן והצהיר: "אני לא היחיד שאמר את זה, אם הממשל (האמריקאי) ממשיך לשקר לנו, ולאנשים אין אמון, ככה תאוריות קונספירציה משגשגות, אתה יכול לקרוא לי קונספירטור, אבל אני רק קומיקאי, אני רק ליצן".

מורגן תקף בחזרה: "אני לא חושב שאתה ליצן, אני חושב שאתה עושה שימוש מכוון ברגע כואב כדי לגרום לימין האמריקאי ולעולם לשנוא את ישראל יותר, ולחשוב שהם הרגו את קירק".

בסיום העימות, חזר באסם על תירוצו וסיים את השיחה באמירת: "זה מה שאני עושה, אני ליצן".