הרב ד"ר פיני איזק מוציא בימים אלו מחזורים לימים הנוראים המבוססים על הנוסח הצה"לי בפורמט קטן עם אותיות גדולות ומספר על הקשר לזאב דפני ז"ל

סא"ל (מיל') הרב ד"ר פיני איזק, ששירת שנים ארוכות ברבנות הצבאית, הוציא עד כה 16 ספרים, רובם עוסקים בגימטריות שאסף במשך שנים מספרים עתיקים. כעת, הוא מגשים חלום ישן של חברו, זאב דפני ז"ל, ומוציא מחזורים לימים הנוראים המבוססים על הנוסח הצה"לי – קומפקטיים, מדויקים ועם אותיות גדולות. בראיון לאתר סרוגים הוא מספר על המפעל הספרותי ועל סגירת המעגל המרגשת עם תא"ל עופר וינטר.

הרב איזק, סגן-אלוף במילואים שמאחוריו קריירה צבאית ענפה, אינו נח לרגע. בשנים האחרונות הוא הקדיש את חייו למפעל ספרותי מרשים הכולל הוצאת 16 ספרים. "רוב הספרים, חוץ מהמחזורים ועוד ספר אחד, הם בשיטת הגימטריות", הוא מסביר בשיחה עם "סרוגים". איזק מדגיש כי לא מדובר בספקולציות או חיבורים אקראיים. "אני הוצאתי מתוך ספרים עתיקים גימטריות ושיבצתי אותם". בין ספריו ניתן למצוא ספר שלם על המילה "בראשית", שני כרכים על כל התורה, ספר על ההגדה של פסח וספרים על חמש המגילות.

התשוקה לנושא הגימטריות החלה לפני שנים רבות, כשהתגורר בבת ים. "הרב רקח היה מביא תמיד שתיים-שלוש גימטריות יפות. זה משך אותי ולאט לאט התקדמתי בנושא", הוא נזכר. המלאכה, לדבריו, הייתה מורכבת ודרשה סבלנות רבה. "תאר לעצמך שעל כל ספר כמעט הייתי עובר על איזה 70-80 ספרים כדי להוציא מהם גימטריות. לפעמים הייתי עובר על ספר שלם ומוצא רק גימטריה אחת, ולפעמים אפילו כלום". למרות האתגר, הוא חש סיפוק אדיר. "כנראה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותי לעולם הזה כדי להוציא את הספרים ולעשות את הגימטריות", הוא אומר.

מהשואה ועד המחזור הצה"לי

הפרויקט האחרון והמרגש של איזק הוא הוצאת מחזורים לראש השנה ויום כיפור, פרויקט שהוא למעשה הגשמת חלומו של חבר קרוב, סא"ל (מיל') זאב דפני ז"ל. דפני, ששירת בגדוד 52 במלחמת השחרור, הועבר לרבנות הצבאית על ידי הרב שלמה גורן והיה אחראי, בין היתר, על הוצאת הסידורים והמחזורים בצה"ל. "היה לו חלום להוציא את הדינים שאסף על המחזורים לראש השנה ויום כיפור", מספר איזק.

תוך כדי עבודה משותפת על סידור תפילה עם גימטריות, גילה איזק שהוא בעצמו בן לניצולי שואה ושהה כתינוק במחנה המעפילים "עתלית" כי זאב דפני הוא ניצול שואה. "פתאום אתה מקבל שוק. חשבת אותו לצבר, גדוד 52, לוחם, והנה מתברר שהוא ניצול שואה", הוא משתף.

לאחר פטירתו של דפני, בתו פנתה אל איזק. "היא אמרה לי: 'קח את הדפים האלה, אתה היחיד שיכול להוציא אותם'", הוא מספר. איזק לקח על עצמו את המשימה. בשנה שעברה הוציא את "מחזור דפני לראש השנה", והשנה, לפני מספר שבועות, הוציא את "מחזור דפני ליום כיפור".

"לא צריך לדפדף, הכל הולך ישר"

אז מה מייחד את המחזורים החדשים? לדברי איזק, יש להם כמה יתרונות בולטים. ראשית, הם מבוססים על הדינים המדויקים שדפני אסף, במיוחד סביב תקיעת השופר. שנית, בדומה למחזורים הצה"ליים, הם בנויים כך ש"כל מה שיש במחזור זה דברים שאתה צריך להגיד ולהתפלל. אנשים לא צריכים לדפדף, זה הולך ישר, אתה שועט יחד עם החזנים והקהל".

בנוסף, המחזור ליום כיפור כולל קטעים שדפני הוסיף על יום כיפור בתורה ובתנ"ך וכן "סיפורי חסידים" של גדולים ורבנים על הימים הנוראים. יתרון נוסף הוא העיצוב: "האותיות הן גדולות, שאנשים יכולים לקרוא גם בלי משקפיים", הוא מסביר. המחזור עצמו קומפקטי ונוח יותר מהמחזור הצה"לי המאוחד והכבד. הנוסח הוא "נוסח אחיד", כפי שהיה נהוג בצה"ל, המבוסס על נוסח ספרד. איזק נמנע במכוון מהוספת פירושים: "אני רוצה שאנשים יהיו מרוכזים בתפילה", הוא מבהיר.

סגירת המעגל המרגשת עם עופר וינטר

סיפורו של דפני ז"ל נקשר באופן מפתיע גם בסיפורו של תא"ל (מיל') עופר וינטר. איזק מספר שגילה כי דפני, שהיה לוחם בגדוד 52, שימש גם כסנדק של וינטר. "התרגשתי מאוד", הוא אומר. סגירת המעגל הגיעה ביום שבו הוציא את המחזור לראש השנה. "באותו יום, עופר וינטר נתן שיחה אצלנו בראשון לציון. בסוף השיחה ניגשתי אליו ונתתי לו את 'מחזור דפני'. והוא מאוד התרגש.. בזה סגרנו מעגל של התינוק שדפני היה הסנדק שלו".

לסיום, כשנשאל כיצד ניתן להשיג את ספריו, מסביר איזק שהוא מוכר אותם ישירות ממנו בעלות של 30 שקלים בלבד. "אני לא מוכן למכור ב-90 שקלים בחנויות. אני לא רוצה שאנשים יוציאו כסף על דברים שאין להם הצדקה".