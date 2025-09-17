האופוזיציה כל כך חלשה, שגם כשהחרדים מצביעים נגד הקואליציה הם לא מצליחים לגייס יותר מ-27 מתנגדים למינוי של חיים כץ לשר השיכון

האופוזיציה שוב נכשלה בגיוס האצבעות ואיפשרה לקואליציה המתפוררת להעביר את מינויו של חיים כ"ץ לתפקיד שר השיכון במינוי קבוע. 28 חברי כנסת בלבד הצליחה האופוזיציה לגייס להצבעה, מה שלא הספיק.

מולה הצליחה הקואליציה לגייס 41 אצבעות (כמעט 150%). ועוד יותר מכך המפלגות החרדיות שפרשו מהקואליציה פיצלו את הקולות. החרדים הספרדים של ש"ס הצביעו בעד, החרדים האשכנזים של יהדות התורה הצביעו נגד.

כץ מונה במקומו של גולדקנופף המתפטר, וכעת אחרי שלושה חודשים של מינוי כממלא מקום, דורש החוק מינוי קבוע, וזה דורש הצבעה במליאת הכנסת. האופוזיציה החלשה גם היא לא הצליחה לסכל את המינוי וזאת למרות שמולה נמצאת קואליציה מפוררת.

רק לפני שבוע כשלה האופוזיציה בהכשלת ההצבעה על התוספת לתקציב המדינה, שם עם היעדרות החרדים התוצאה אפילו הייתה קרובה יותר 42 תומכים מול 37 מתנגדים.