תחקיר הניו יורק טיימס חושף עסקאות בהיקף מיליארדים בין מקורבי טראמפ לשייח' טהנון באמירויות: השקעה בחברת קריפטו ואישור אמריקאי לשבבי AI, אשר מעוררים לכאורה חשד לניגוד עניינים.

תחקיר חדש של הניו יורק טיימס, לתוך קשריו העסקיים של דונלד טראמפ ויועציו, מצביע על מה שיכול להיות קשר כלכלי מפופק בין סביבתו של הנשיא, לבין אנשי עסקים במדינות המפרץ.

על פי התחקיר שפורסם בתקשורת בארה"ב, שני הסכמים בולטים של סביבת טראמפ ויועציו, עלולים להצביע על קשר כלכלי חשוד בין הצדדים.

לפי התחקיר, בתחילת 2025 חתם השייח' טהנון בן זאיד, אחד האנשים החזקים ביותר באיחוד האמירויות והמפקח על נכסים בהיקף עתק של כ־1.5 טריליון דולר, על שתי עסקאות מקבילות מול שותפים קרובים לטראמפ:

העסקה הראשונה כלל השקעת עתק של 2 מיליארד דולר בחברת הקריפטו World Liberty Financial, שהוקמה על ידי משפחות טראמפ ווויטקוף.

עסקה נוספת, שהדליקה אורות אדומים, כללה אישור אמריקאי לרכישת מאות אלפי שבבי AI מתקדמים לחברת הטכנולוגיה של טהנון, G42, חרף חששות כבדים במערכת הביטחון האמריקאית כי השבבים עלולים להגיע לידי סין.

במרכז החשדות עומד סטיב וויטקוף – שליח טראמפ למזרח התיכון ושותף בחברת הקריפטו – אשר תמך באותה תקופה בעסקת השבבים. זאת בדיוק בשעה שחברתו קיבלה את ההשקעה הענקית מצד האמירויות.

בעוד גורמי תקשורת, מצביעים על הדברים כזוג מהלכים חשודים, ואף נוגדים לאסטרטגיית הביטחון האמריקאית, בסביבת הבית הלבן מכחישים מכל וכל חשד לניגוד עניינים. גורמים יודעי דבר בפנטגון טענו כי עסקת השבבים היא "חלק ממארג פעולות" ליצור חלופה לייצור הסיני, כאשר טראמפ גם חתם על עסקת השקעה בחוות שרתי AI שתוקם באיחוד.