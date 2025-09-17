"תשאירו את חמאס ברצועה, אנחנו רוצים לצאת"; מתפ״ש מציגים תגובות לפרסום על הניסיונות הכושלים של בכירי חמאס לעזוב את עזה

בהמשך לפרסום מהימים האחרונים אודות צביעות בכירי חמאס שמנסים לצאת מרצועת עזה באמצעות המנגנון הישראלי להוצאת עזתים למדינה שלישית, במתפ״ש מפרסמים בעמוד הפייסבוק של היחידה בשפה הערבית ״אלמונסק״, תגובות של עזתים לפרסום אשר מביעים את מורת רוחם ורצון לעזוב את רצועת עזה.

להלן עיקרי התגובות של תושבי הרצועה:

* ״תשאירו אותם (אנשי חמאס) ברצועה, אנחנו רוצים לצאת. לא רוצים את עזה, נמאס לנו״

* ״אפשר שאני אגיש בקשה ואוותר על כל עזה? איך זה עובד?״

* "תוציאו אותנו מעזה ותעשו מה שבא לכם אחר כך".

עוד באותו נושא דובר צה"ל לתושבי עזה: הקלה מיוחדת בתוקף ל-48 שעות

היום (ד׳) יצאו מרצועת עזה קרוב ל-550 תושבים למדינות שונות, ובהן: איחוד האמירויות, ירדן, בריטניה, בלגיה, רומניה ומדינות נוספות באיחוד האירופי. מרבית היוצאים חולים ומלוויהם. עד כה, למעלה מ-5,000 תושבים עזבו את רצועת עזה דרך מעבר ׳אלנבי׳ או שדה התעופה ׳רמון׳.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף רסאן עליאן, בפנייה לתושבים בעמוד הפייסבוק ״אלמונסק״:

"אנחנו שומעים אתכם ויודעים שיש מי מכם שרוצים לעזוב את רצועת עזה. אתם כותבים לנו על כך בתגובות ובהודעות פרטיות בדף אלמונסק. כך למשל, בעקבות הפרסום שלנו מתחילת השבוע על בכירי חמאס שבורחים מהרצועה ומשתמשים בכם שוב כמגן אנושי, רבים מכם כתבתם בתגובה על רצונכם לעזוב את הרצועה. ברצוננו להבהיר: שגרירויות רבות בעולם פונות בשמכם ומבקשות לקלוט אתכם במדינתן. אנחנו נמשיך לתאם פינויים נוספים לבקשת השגרירויות. הפינוי יתבצע בכפוף לקבלת בקשה משגרירות של המדינה הקולטת".