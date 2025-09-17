יש פריטים שנכנסים לחיים שלנו, ואנחנו שואלים את עצמנו: איך הסתדרנו עד היום בלעדיהם?

כך בדיוק מרגישים מול “קל תורה” – מתקן מהפכני שבלעדיו קשה לדמיין את שמחת התורה.

מתוך הרצון בשינוי אמיתי ובהקלה על המתפללים, נולד פתרון פשוט וגאוני: מתקן מכובד, איכותי ואלגנטי, שמאפשר לכל אחד – צעיר או מבוגר – לשאת את ספר התורה בקלילות, בלי כאב ובלי מאמץ. הוא מורכב ממשטח רך שעליו מניחים את ספר התורה ומרצועה שמניחים על הגוף בצורה אלכסונית, ממש כמו שמניחים תיק, כך אפשר לנוע או לעמוד לאורך זמן עם ספר התורה בקלילות מרבית, ולמנוע כאבי גב מיותרים.

"מתפללים מבוגרים שמחו על כך שרכשתי השנה את קל תורה" מספר גבאי בית הכנסת "עד היום נמנעו לרכוש את 'כל נדרי' מפאת משקל הספר, אך השנה זה אפשרי גם עבור אלה שהיו מתקשים עד כה, זה דבר עצום" כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . קל תורה

השנה, בזכות “קל תורה”, כולם יכולים לרקוד, לשאת, ולחגוג את התורה בשמחה אמיתית. אין אחד שספר התורה יהיה כבד עבורו, כי מעכשיו זה קליל ונוח מתמיד.

להזמנות חייגו: 02-5460044 להתכתבות עם נציג בווצאפ >>

או דרך האתר >>