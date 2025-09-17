מנהג הכפרות נפוץ בעיקר בקהילות אשכנזיות וספרדיות, אך עבר תהפוכות רבות לאורך הדורות, וכיום מקובל בעיקר לערוך פדיון כפרות בכסף

מנהג הכפרות הוא אחד המנהגים המיוחדים של עשרת ימי תשובה, והוא מתקיים בערב יום הכיפורים או בימים שלפניו. עיקרו של הפדיון זה לקיחת תרנגול או סכום כסף, והעברתו ככפרה על עוונות האדם. בסוף התהליך, התרנגול או הכסף נתרמים לצדקה.

הכפרות נועדו לעורר את הלבבות לתשובה, לסמל את ההכרה בחטאים, ולקרב את האדם למעשה החסד והצדקה ממש לפני יום הדין. מנהג זה נפוץ בעיקר בקהילות אשכנזיות וספרדיות, אך עבר תהפוכות רבות לאורך הדורות, וכיום מקובל בעיקר לערוך פדיון כפרות בכסף.

כמה כסף צריך לתת לכפרות בשנת תשפ"ו 2025

על פי מנהג הרב יורם אברג'ל זיע"א נוהגים לתת סכום של 180 שקלים עבור כל בני המשפחה, ללא הבדל במספר הנפשות. יש רבנים כמו הרב משה פיינשטיין זצ"ל שנהג לתת עבור סעודה שמספקת לעני, או הרב מאיר מאזוז שליט"א שאמר שהסכום הוא בין 18-26 שקלים עבור כל נפש.

בפועל לא משנה אם מביאים כפרות בכסף או עם תרנגול, וכל אחד שיעשה כמנהג אבותיו.

נוסח מלא לפדיון כפרות 2025

יאחז את המעות בידו הימנית ויאמר נוסח זה שלוש פעמים:

בְּנֵי אָדָם. יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת, אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל. יוֹצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת, וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם יְנַתֵּק. אֱוִילִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם, וּמֵעֲווֹנוֹתֵיהֶם יִתְעַנּוּ. כָּל אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם, וַיַּגִּיעוּ עַד שַׁעֲרֵי מָוֶת. וַיִּזְעֲקוּ אֶל אֲ־דֹנָי בַּצַּר לָהֶם, מִמְּצוּקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם. יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפָּאֵם, וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתוֹתָם. יוֹדוּ לַא־דֹנָי חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם. אִם יֵשׁ עָלָיו מַלְאָךְ מֵלִיץ, אֶחָד מִנִּי אָלֶף, לְהַגִּיד לְאָדָם יָשְׁרוֹ. וַיְחֻנֶּנּוּ וַיֹּאמֶר פְּדָעֵהוּ מֵרֶדֶת שַׁחַת, מָצָאתִי כֹפֶר.

אחר כך יסובב המעות מעל ראשו, ויאמר שלוש פעמים

זֶה חֲלִיפָתִי. זֶה תְּמוּרָתִי. זֶה כַּפָּרָתִי. זֶה הַכֶּסֶף יֵלֵךְ לִצְדָקָה וַאֲנִי אֶכָּנֵס וְאֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם.

אם מסובב את הכפרות לזכר, אומר שלוש פעמים

זֶה חֲלִיפָתְךָ. זֶה תְּמוּרָתְךָ. זֶה כַּפָּרָתְךָ. זֶה הַכֶּסֶף יֵלֵךְ לִצְדָקָה, וְאַתָּה תִּכָּנֵס וְתֵלֵךְ לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם.

אם מסובב את הכפרות לנקבה, אומר שלוש פעמים

זֶה חֲלִיפָתֵךְ. זֶה תְּמוּרָתֵךְ. זֶה כַּפָּרָתֵךְ. זֶה הַכֶּסֶף יֵלֵךְ לִצְדָקָה, וְאַתְּ תִּכָּנְסִי וַתֵּלְכִי לְחַיִּים טוֹבִים אֲרוּכִים וּלְשָׁלוֹם.

מקורות המנהג של פדיון כפרות

המקור הראשון למנהג של פדיון כפרות נמצא בגאונים, והוזכר לראשונה בספר "סדר רב עמרם גאון". המשך חכמה (על פרשת אמור) מזכיר שמנהג הכפרות בא כתחליף לקורבן, שנאמר "אדם כי יקריב מכם קורבן לה'". הרמ"א (שולחן ערוך או"ח סימן תר"ה) מביא את המנהג להכניס תרנגול ולסובבו סביב הראש ואומר שיש לסמוך עליו "כי הוא מנהג קדום".

הרמב"ן, לעומת זאת, התנגד בחריפות למנהג, בטענה שיש בו דרכי אמורי, אך בסופו של דבר התקבל המנהג ברוב הקהילות, כאשר עם השנים הונהג להמיר את התרנגול בכסף בעיקר בשל שיקולי היגיינה, חסד ורווחת בעלי החיים.

בימינו, רבים מבצעים את הכפרות באמצעות כסף את פדיון הכפרות ולא בתרנגולים חיים. את סכום הכסף מסובבים מעל הראש, אומרים את נוסח הכפרות, ולאחר מכן תורמים את הכסף לצדקה (רצוי לעניים, יתומים, תלמידי חכמים או מוסדות צדקה מוכרים כמו המאיר לארץ.

שאלות נפוצות על כפרות

האם אפשר לעשות פדיון כפרות גם בלילה?

כן, אפשר לעשות את המנהג מהערב שלפני ערב יום כיפור ועד הבוקר של ערב יום כיפור עצמו, בפרט בשעות היום.

האם אפשר לעשות פדיון כפרות עבור מי שאינו נוכח?

אפשר לומר נוסח כפרות גם על שם קרוב או בן משפחה, בפרט במקרה של קטנים או חולים, אולם עדיף שכל אחד יעשה לעצמו.

האם אפשר לבצע פדיון כפרות באפליקציה או העברה בנקאית?

כן, בימינו מקובל ואף מומלץ להעביר תרומה באמצעים דיגיטליים, העיקר שהכסף יגיע ליעד הצדקה לפני יום כיפור.

האם חייבים לעמוד או אפשר לשבת במהלך הפדיון?

רוב הפוסקים לא מחייבים עמידה דווקא, אך נהגו לעמוד מחמת כבוד המנהג והתחושה החגיגית.

כיצד מהדרים במצוות פדיון כפרות?

ההידור אינו מסתיים בסכום לבדו, יש המהדרים להקפיד שהכסף יגיע לעניים ונצרכים באמת. יתר על כן, יש המדגישים את חשיבות החינוך של שילוב הילדים במנהג, מתן דגש לכוונה פנימית בעת אמירת הנוסח, והעברת המסר כי העיקר הוא התשובה, התפילה והצדקה – שלוש רגליים אלו העומדות לנו ביום הכיפורים. בימינו, אפשר לקיים את פדיון הכפרות גם באמצעות העברה בנקאית, אפליקציות, או תרומה דיגיטלית ובלבד שהכסף יגיע ליעדיו בטרם כניסת יום הכיפורים.

יהי רצון שנזכה כולנו לשנה טובה, מחילה, סליחה וישועה, ומתוך נתינה וטהרה לחיים טובים ולשלום.

