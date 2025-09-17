חברת ATN Israel משיקה סטארט-אפ לשיפור העירוב בשבת. הטכנולוגיה, שזכתה להסכמתם של גדולי הפוסקים, נועדה להבטיח את תקינות העירוב באופן כשר ורציף

החדשנות הטכנולוגית לטובת חוטי העירוב: חברת סטארט-אפ ישראלית פיתחה טכנולוגיות חדשות הכוללת פתרונות לייעול השמירה, המעקב והתחזוקה של חוטי העירוב.

הטכנולוגיה החדשנית כוללת שני פתרונות מרכזיים:

חיישנים חכמים: חיישנים אלו מושתלים על עמודי העירוב ומזהים באופן מיידי כאשר חוט העירוב נקרע או מאבד את מתיחותו. המידע נשלח למערכת ממוחשבת שמתריעה על התקלה, מה שמאפשר לצוות לתקנה במהירות. המערכת פועלת 24/7 ויכולה לשלוח התראות בכל שעה, כך שעובד לא יהודי יכול לתקן את התקלה לפני שיהודים יוצאים מביתם בשבת בבוקר.

רחפנים ומצלמות אוטונומיות: בנוסף לחיישנים, החברה מפתחת גם רחפנים ומצלמות לטיפול בבעיות של "צורת הפתח". רחפנים אלו יכולים לצלם ולנתח את מצב העירוב ולשלוח התראות על נזקים שנגרמו, למשל על ידי קבלנים. היעד הסופי הוא מצלמה קבועה שתתריע על כל שינוי בזמן אמת.

לדברי עובדיה טופורוביץ, מנכ"ל ATN Israel: "מדובר בבשורה של ממש לעולם הדתי, ובעיקר לערים שאין מי שידאג שם לעירוב כשר בגלל מחסור בכח אדם. עם הטכנולוגיה שפיתחנו, נדאג שכל עיר תוכל לדאוג לעצמה לעירוב כשר ללא צורך בכח אדם משמעותי".