מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, פרסם איגרת לאנשי ארגון הטרור חיזבאללה, לציון שנה למבצע הביפרים בין ה-17 ל-18 בספטמבר 2024.
התקשורת הערבית מדווחת כי מזכ"ל חיזבאללה, פרסם היום איגרת מיוחדת למחבלי הארגון, בה ציין שנה למבצע הביפרים, והכיר תודה לאלפי המחבלים ואנשי חיזבאללה שנפצעו בו.
קאסם כתב באיגרת: "זה היה יום שחור לארגון, ולכולנו, אבל קמנו ונקום חזקים יותר מבעבר. אתם (פצועי הביפרים) אתם האור שלנו, המורים והמדריכים. אתם שנתתם את חייכם לארגון, את עיניכם, אתם דוחפים אותנו קדימה".
מחבלי חיזבאללה רבים ובכירים נפצעו באלפיהם במהלך מבצע הביפרים, ומבצע ההמשך שלו בו עשו שימוש גם במכשירי קשר ממולכדים. רבים מהמחבלים איבדו את ראייתם, חלק מאצבעותיהם או סבלו פציעות קשות נוספות.
קאסם הוסיף לדבריו: "אנחנו זוכרים עמוקות בליבנו את אלו שנתנו הכל לארגון, שאהידים למען לבנון וירושלים. המאבק שלנו לא ייעצר, בזכותכם ובזכות אללה".
אאא
חיזבלה רוצחים שתימחקו מין העולם היידי ביבי בזכותו באירגון גמור המחבל הגדול נסראלה בגיהנום כיף גדול16:27 17.09.2025
נסראלה
מאחל לכולכם להיום שהידים דם לך השייח נעים קאסם16:45 17.09.2025
אאא
