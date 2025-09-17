בעקבות התרבות מקרי הירי מתימן בזמן בו אנשים רבים נמצאים בנסיעה, בפיקוד העורף מרעננים את ההנחיה במקרה של אזעקה במהלך נהיגה

בעקבות התגברות של ירי הטילים מתימן לעבר ישראל, בפיקוד העורף מרעננים את ההנחיות ומזכירים לציבור מה צריך לעשות בעת אזעקה כשנמצאים בזמן נסיעה.

ההודעה של פיקוד העורף יוצאת על רקע המקרים האחרונים בהם נשמעו אזעקות בשעות הבוקר המוקדמות כשהורים היו בדרכם לפזר את ילדיהם במוסדות החינוך.

בהודעת פיקוד העורף נכתב: "בעת קבלת התרעה בזמן נסיעה, עוצרים בצד הדרך ומכבים את המנוע, יוצאים ממנו בבטחה ונכנסים למבנה או מחסה סמוך".

בפיקוד העורך מבהירים כי "אם לא ניתן להיכנס למבנה, מתרחקים מהרכב מעבר לשולי הדרך או למעקה הבטיחות כדי למנוע פגיעה של רכב נוסף שעוצר בצד הדרך, שוכבים על הקרקע ומגנים על הראש באמצעות הידיים במשך 10 דקות".