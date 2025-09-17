מציאת הרקטה בבנימין, ממשיכה לעורר כותרות. פרטים חדשים על שיגור הרקטה נחשפו היום בידי ינון שלום יתח הכתב הצבאי של I-24.

מציאת הרקטה אמש (שלישי) בבנימין, ממשיכה לעורר כותרות. פרטים חדשים על שיגור הרקטה נחשפו היום בידי ינון שלום יתח הכתב הצבאי של I-24.

הפרטים שנחשפו: שיגור הרקטה התרחש באמצע הלילה שבוע שעבר. היא נמצאה סמוך לבתי מגורים בכפר ניעמה במערב בנימין שנמצא כ-4 ק"מ ממודיעין עילית. במערכת הביטחון איתרו את קן השיגור ואת הרקטה – במרחק רב מקן השיגור.

עוד באותו נושא כוחות צה"ל איתרו רקטה כ-7 קילומטר ממודיעין 15:47 | אריה יואלי 1 0 😀 👏

בניגוד לטענות – הרקטה כן שוגרה. היא לא אותרה בשלבי בנייה או באחסון, אלא נתפסה אחרי שעלתה לאוויר, התפרקה ונחתה על הקרקע. בניגוד לנטען -גודל ראש הקרב, הנושא עדיין בבדיקה על ידי גורמי ביטחון. ההערכה היא שהרקטה הכילה ראש קרב קטן יחסית.

זו הפעם הראשונה שרקטה שהורכבה באיו"ש מגיעה לרמת בשלות וטכניקה כזו. להערכת מומחים בתחום: רקטת 'קסאם' כזו, מהסוג שנתפס, יכולה להגיע למרחק של כעשרה קילומטרים. מנקודת השיגור – לפחות עד מודיעין.