תא"ל במיל' עופר וינטר, ממשיך את המאבק למינויו של האלוף במיל' דוד זיני לראשות השב"כ ויוצא כעת למהלך בו הוא משתף את הציבור וקורא לו להצטרף.

וינטר פנה לציבור וכתב: "חברים יקרים, ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים כבדים, ולא ייתכן שמעל שלושה חודשים מתנהלת המדינה ללא ראש שב"כ קבוע. נדרש אדם ישר, מקצועי ובעל ניסיון עשיר – וזיני הוא האיש המתאים, ללא שום קשר לזהותם של מי שמינו אותו".

דוברות מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

וינטר המשיך: "אני מכיר את דוד זיני מקרוב משנות שירותנו בצה"ל – לוחם ערכי, קצין מקצועי וישר כסרגל, שמוסר נפשו על ביטחון עם ישראל. אין לי ספק שיפעל ביושרה וללא משוא פנים, אך ורק לטובת המדינה".

"מכיוון שיש כאלו הפועלים למנוע את מינויו ממניעים שאינם ענייניים – אני מזמין אתכם, אזרחי ישראל התומכים במינוי זיני לתפקיד, להוסיף את שמכם למכתב שאשלח לראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים השופט גרוניס, בקריאה להתעלם מרעשי הרקע הלא ענייניים ולהתמקד רק בטוהר המידות של האלוף זיני".