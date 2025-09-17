הלילה (בין רביעי לחמישי),כביש 20 (נתיבי איילון) ייחסמו שעה 00:00 עד שעה 05:00, לנוסעים בכיוון צפון, בין מחלף שבעת הכוכבים למחלף המעפילים, עקב עבודות להתקנת גשר שילוט במסגרת פרויקט 'נתיבים מהירים'.
אלו הסדרי התנועה: כביש 20 ייחסם לתנועה לנוסעים בכיוון צפון, בקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים למחלף המעפילים, והתנועה תוסט ליציאה מאיילון צפון במחלף שבעת הכוכבים.
לא תתאפשר הכניסה ממחלף שבעת הכוכבים לכביש 20 לכיוון צפון. הכניסה ממחלף המעפילים לכביש 20 לנוסעים בכיוון צפון תתאפשר כרגיל. מנתיבי איילון נמסר כי לנהגים ולנהגות מומלץ להשתמש ביישומון WAZE
