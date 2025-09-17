בית המשפט הכריע כי ירדן מן, שהואשמה בתקיפת השרה עידית סילמן ואיומים עליה, זוכתה מכל האישומים נגדה. בהחלטה נטען כי המשטרה הציגה עדויות סותרות, וסילמן עצמה "התקשתה למסור גרסה סבירה"

בית משפט השלום ברחובות הודיע היום (רביעי) כי זיכה מכל האישומים את ירדן מן, שהואשמה בתקיפת השרה עידית סילמן ואיומים עליה. בהחלטה השופטת קרן וקסלר מתחה ביקורת על אופן איסוף הראיות של המשטרה בפרשה, וטענה כי סילמן "התקשתה למסור גרסה סבירה".

לפי הכרעת הדין, סילמן "לא דיווחה על איומים כלפיה באף אחת משלוש השיחות שערכה למוקד 100 של המשטרה בבוקר האירוע, מבלי שניתן הסבר סביר לכבישת הדברים. בית המשפט בחן את מצלמות האבטחה במרכז המסחרי ואת הסרטון שצילמה הנאשמת וקבע כי יש בהם לסתור את גרסתה של השרה סילמן, לפיה הנאשמת איימה עליה בעת צילום הסרטון".

עוד נקבע כי "גרסת הנאשמת, לפיה בהמשך חלפה ליד השרה סילמן והפטירה לעברה 'בושה', מבלי שהשמיעה כלפיה דברי איום, לא נסתרה ומתיישבת עם הראיות האובייקטיביות, קרי מצלמות האבטחה. נוכח התהיות, שעלו מעדותה של השרה סילמן, שנותרו ללא מענה ובשים לב להלכה הפסוקה בנוגע להרשעה על סמך עדות יחידה, קבע בין המשפט כי לא ניתן לקבוע שגרסתה של השרה סילמן עדיפה על גרסת הנאשמת באופן שיש בו כדי להסיר ספק סביר בדבר אשמתה של הנאשמת, כנדרש במשפט פלילי".

מן זוכתה גם מעבירות תקיפת עובד ציבור והיזק לרכוש במזיד, כשנאמר כי "בעדויות העדים התקשתי למצוא מהימנות. היתה אחת שראתה סטירה בעדותה במשטרה, ובבית משפט כבר לא ראתה סטירה אלא 'הרמת יד'. היה אחד שבמשטרה שמע 'רעש של סטירה', אך ספק אם היה במקום כפי שטען".

"במצב דברים, זה, כאשר מדובר באירוע שקרה כהרף עין, קבע בית המשפט כי תגובתה של הנאשמת, היא אוטומטית ובלתי רצונית, מתוך רפלקס, שנועד להגן על פניה ועיניה" סיכמה השופטת. "בסופו של דבר, אכן נגרמה תוצאה מצערת של פגיעה בגופה של השרה סילמן ונזק אסתטי קל לטלפון הנייד שלה, אולם זוהי תוצאה מקרית, שנגרמה עקב הדיפת הטלפון בשילוב העובדה שהשרה סילמן החזיקה את הטלפון מול פניה. אין בכך כדי ללמד על כוונה של הנאשמת לפגוע בשרה סילמן או על מודעותה לאפשרות הפגיעה בגופה או ברכושה".