לפני שבועיים פועל ערבי של המנהל האזרחי תקף מתיישב באמצעות מוט ברזל בראשו, לאחר שניסה לקחת ציוד אישי שהוחרם על ידי המנהל האזרחי במהלך פינוי נקודת התיישבות בגוש עציון סמוך למיצד. התוקף נעצר בידי המשטרה אך שוחרר בתחנת המשטרה ללא כל מגבלות.

יחידת התביעות של מחוז ש"י עת הגישה נגדו היום כתב אישום בגין תקיפה. עו"ד חיים בלייכר מחוננו המייצג את המתיישב: "לא ייתכן כי התוקף האלים נגדו הוגש כתב אישום יהלך חופשי ויסכן את ביטחון הציבור"

עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו פנה במכתב למשטרה ודרש למצות את הדין דין נגד הפועל המתיישב ניסה יחד עם חבריו לקחת ציוד אישי שהוחרם להם על ידי המנהל האזרחי במהלך פינוי נקודת התיישבות בגוש עציון בה גרו. בתגובה תקפו הפועלים הערבים את המתיישבים במוטות ברזל וכלי עבודה.

המתיישב שהוכה בידי הפועל סבל מחתכים עמוקים ופונה לקבלת טיפול רפואי. חמישה פועלים נוספים נעצרו ע"י המשטרה אך שוחררו בתחנת המשטרה ללא כל מגבלות. בשבוע האחרון הודיעה המשטרה כי תגיש כתב אישום נגד אחד הפועלים.

עו"ד בלייכרו: "למרות האלימות הקשה הם שוחררו לא תנאי"

במכתבו מתאר עו"ד בלייכר כיצד הותקפו המתיישבים: "בתאריך 5.9.25 בוצע פינוי מאחז ישראלי סמוך לישוב מיצד. לאחר הפינוי הותקף מרשי, יחד עם אזרחים נוספים, על ידי מספר עובדים ערבים שפינו את המקום. התקיפה בוצעה באמצעות כלי עבודה חדים, כגון אתי חפירה, לומים, מכוש ובזנטים. מרשי הוכה בעוצמה בראשו באמצעות לום מתכת או בזנט. כתוצאה מהתקיפה, נגרמו לו חתכים עמוקים והוא נפל לרצפה", תיאר בלייכר.

בלייכר מותח במכתבו ביקורת על שחרור התוקפים ודורש כי ימוצה הדין עימם: "אנו מבינים כי החשודים, כולל הנאשם, שוחררו על ידי משטרת גוש עציון בטרם הוגש נגדם כתב אישום. שחרור זה מנע הטלת תנאים מגבילים או מעצר, למרות מסוכנותם הרבה. מרשי מעוניין לוודא מיצוי דין מלא וענישה מחמירה כנגד הנאשם ויתר החשודים באירוע".

"בנוסף, אנו מבקשים מיחידת התביעות להנחות את היחידה החוקרת במשטרת ישראל לחדד את הנהלים, כך שחשוד בעבירות אלימות חמורות לא ישוחרר בטרם יוגש נגדו כתב אישום, וניתן יהיה להמשיך את מעצרו ככל שנדרש".

עו"ד בלייכר מסר: "מדובר באירוע חמור ביותר בו עובדים של גוף ציבורי תוקפים מתיישבים. למרות האלימות הקשה בה נקקו התוקפים הם שוחררו ללא כל תנאי. אנו דורשים כי כלל התוקפים יועמדו לדין ויענשו בחומרה. לא ייתכן כי התוקף האלים נגדו הוגש כתב אישום יהלך חופשי ויסכן את ביטחון הציבור יחד עם חבריו האלימים".