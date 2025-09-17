איגוד הכדורסל הודיע כי הפועל עפולה לא נרשמה באופן סופי גם לליגה הלאומית. כתוצאה מכך הודיע האיגוד למכבי מעלה אדומים שהיא תוכל לתפוס את מקומה

איגוד הכדורסל הודיע היום (רביעי) כי הפועל עפולה לא נרשמה באופן סופי גם לליגה הלאומית. כתוצאה מכך הודיע האיגוד למכבי מעלה אדומים שהיא תוכל לתפוס את מקומה בליגה הלאומית אם תעמוד בדרישות.

גם אליצור שומרון שירדה ליגה, ניצלה בזכות התפרקות כפר קאסם. ממכבי מעלה אדומים נמסר לסרוגים כי הקבוצה צפויה לעמוד בדרישות ולשחק בליגה השנייה בישראל.

הודעת האיגוד: "לאחר שהוצב להפועל עפולה מועד אחרון לרישום על ידי איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner, הודיעה הקבוצה כי לא תירשם לליגה העונה".

"בעקבות זאת, הודיעו איגוד הכדורסל ומנהלת ליגה לאומית Winner לקבוצת מכבי מעלה אדומים כי עומדת לה הזכות לשחק בליגה, ועליה להודיע אם ביכולתה לעמוד בכל הדרישות עד ליום ראשון הקרוב. ככל שהקבוצה תקבל אישור לשחק בעונה הקרובה בליגה, היא תפתח את העונה במחזור השלישי על מנת לאפשר לה זמן התארגנות".

כזכור הפועל עפולה הצליחה לשרוד בליגת העל, אך לאחר שהתקציב של העירייה הופנה להפועל גלבוע גליל ליצירת קבוצה משותפת, הקבוצה לא הצליחה לעמוד בדרישות הכלכליות.

המועדון ניסה להתאחד עם אילת שירדה ליגה, ובכך לתת לה את מקומה בליגת העל, אך האיחוד נכשל לאחר שעבר בבתי הדין. היום הודיעה הקבוצה כי לא תעמוד גם בדרישות הליגה השנייה.