דיון סוער נרשם בוועדת חוץ וביטחון אחרי שהיו"ר בועז ביסמוט הוציא את פעיל "אחים לנשק" עומרי רונן: "מי שקרא לסרבנות והכפיש את מדינת ישראל לא יהיה פה"

דיון סוער נרשם היום (רביעי) בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, כאשר פעיל "אחים לנשק" עומרי רונן התפרץ לדבריו של היו"ר בועז ביסמוט – ומיד הוצא מהישיבה. האירוע הוביל לעימות חריף וצעקות מצד המשתתפים בדיון.

צפו:

האירוע התחיל כאשר רונן קטע את דבריו של אחד המשתתפים בדיון ואמר כי "הוא לא יברך את כל אוגדה 98, אתה מבין מה קורה פה". ביסמוט מיד אמר לגונן לא להפריע, ונענה בצעקות: "למה שלא אפריע? אתה לא נותן לי לדבר, אני בא לפה כבר שש פעמים".

בעקבות העימות, ביסמוט הורה להוציא את רונן מהדיון: "מי שקרא לסרבנות והכפיש את מדינת ישראל לא יהיה פה. אחים לנשק לא ידברו פה". ההחלטה התקבלה בזעם מצד חברי האופוזיציה, כאשר ח"כ משה טור-פז מיד שאל את ביסמוט: "הפלג הירושלמי מקבל פה זכות דיבור אבל אחים לנשק לא?". תוך דקות הדיון הידרדר לצעקות, כשביסמוט הואשם ב"קידום חוק השתמטות והוצאת החיילים".