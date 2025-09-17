דיון סוער נרשם היום (רביעי) בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, כאשר פעיל "אחים לנשק" עומרי רונן התפרץ לדבריו של היו"ר בועז ביסמוט – ומיד הוצא מהישיבה. האירוע הוביל לעימות חריף וצעקות מצד המשתתפים בדיון.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
האירוע התחיל כאשר רונן קטע את דבריו של אחד המשתתפים בדיון ואמר כי "הוא לא יברך את כל אוגדה 98, אתה מבין מה קורה פה". ביסמוט מיד אמר לגונן לא להפריע, ונענה בצעקות: "למה שלא אפריע? אתה לא נותן לי לדבר, אני בא לפה כבר שש פעמים".
בעקבות העימות, ביסמוט הורה להוציא את רונן מהדיון: "מי שקרא לסרבנות והכפיש את מדינת ישראל לא יהיה פה. אחים לנשק לא ידברו פה". ההחלטה התקבלה בזעם מצד חברי האופוזיציה, כאשר ח"כ משה טור-פז מיד שאל את ביסמוט: "הפלג הירושלמי מקבל פה זכות דיבור אבל אחים לנשק לא?". תוך דקות הדיון הידרדר לצעקות, כשביסמוט הואשם ב"קידום חוק השתמטות והוצאת החיילים".
יו
זהו? אין חרדים בכנסת?13:49 17.09.2025
רפפורט
רק כך צריך להיתנהג עים הארנכסטיםבועז שפו!!! עים נבל התנבל! עים עיקש התעקש!!!14:02 17.09.2025
מיכה
אם חיסול החמאס יתרחש בתקופת נתניהו , הוא יבחר לקדנצייה נוספת . חלאות השמאל , לא יתנו לזה לקרות . הם יפריעו ויעשו הכל שנתניהו לא יצליח . ישאר החמאס...
אם חיסול החמאס יתרחש בתקופת נתניהו , הוא יבחר לקדנצייה נוספת . חלאות השמאל , לא יתנו לזה לקרות . הם יפריעו ויעשו הכל שנתניהו לא יצליח . ישאר החמאס , ימותו החטופים , העיקר שנתניהו יעלם .המשך 14:22 17.09.2025
שירי מנתניה
ביסמוט צודק: מה למילואימניקים ולחוק ההשתמטות, ממש לא קשור.14:29 17.09.2025
