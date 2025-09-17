הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר נאם בקונגרס הבין לאומי למנהיגי דתות. בנאומו פנה משתתפים וביקש מהם לפעול להחזרת החטופים

הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר נאם הבוקר (רביעי) בקונגרס הבין לאומי למנהיגי דתות. בנאומו פנה משתתפים וביקש מהם לפעול להחזרת החטופים. הרב התייחס למלחמה בחמאס ואמר: "אני רוצה להבהיר כאן בפני הפורום החשוב באר היטב: המלחמה הזו איננה מלחמת דת כלל ועיקר. היהדות איננה נגד אף דת. אנחנו ביהדות מכבדים את כל הדתות".

דברי הרב: "מה שקרה בשבעה באוקטובר הוא סיפור שונה לגמרי. מחבלים מעזה נכנסו לארץ ישראל כדי לרצוח ולכלות אותנו, גברים, נשים וילדים. לא רק לרצוח אלא להתעלל. הם רצחו את ההורים, והכניסו את התינוקות לכלוב ללא אפשרות אוכל ושתייה כדי שימותו ברעב ובצמא. אכזריות נוראה".

עוד באותו נושא ברבנות הראשית מכחישים בתוקף: "לא היו דברים מעולם" 18:42 | גיא עזרא 6 0 😀 👏

הרב סיפר למשתתפים כי "זמן קצר לאחר השבעה באוקטובר ביקרתי ביישובים שנפגעו. ראיתי במו עיניי את הדברים הנוראים שעשו המחבלים מתוך סאדיזם אמיתי דווקא לאותם תושבים ישראלים שהיו מיטיבים איתם, מסייעים להם, לוקחים אותם לבתי חולים בישראל. דווקא אותם הם רצחו, הם עינו".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: הרבנות הראשית לישראל

אנו עם שרוצה ומחפש שלום, אך מי שמנסה להרוג אותנו – אנחנו נעמוד בכל כוחנו נגדו כדי להגן על עצמנו בכל צורה שהיא". בסיום דבריו פנה הרב בר למנהיגי הדתות וקרא להם לפעול בכל כוחם על מנת להחזיר את החטופים לביתם.