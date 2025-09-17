נהג רכב פגע בבניין מטה ה-FBI בפיטסבורג, ולאחר מכן הצמיד דגל אמריקני לשער הכניסה ונמלט. נזק נגרם לשער ולרכב, אך לא דווח על נפגעים בגוף

חשד לניסיון דריסה בארה"ב: נהג רכב סטה מהכביש ופגע בבניין מטה ה-FBI בפיטסבורג – כשמיד לאחר מכן יצא מרכבו, הצמיד דגל אמריקני לשער הכניסה ונמלט מהזירה. ב-FBI אמרו כי מדובר בניסיון דריסה מכוון, ופתחו במצוד אחרי הנהג.

לפי הדיווח ברשת ABC News, האירוע התרחש בשעה 2:40 לפנות בוקר (לפי שעון מקומי). בתיעודים שפורסמו ברשת נראה כי נזק נגרם לרכב הפוגע וכן לשער הכניסה של הבניין. עם זאת, לא דווח על נפגעים בגוף.

חוקר ה-FBI כריסטופר ג'ורדאנו אישר כי הרשויות זיהו את החשוד, כשלטענתו מדובר בחייל משוחרר מהצבא האמריקני. על פי החשד, ייתכן שהנהג הפוגע סבל מבעיות נפשיות. בשלב זה חקירת האירוע נמשכת, וטרם ידוע אם החשוד נעצר.