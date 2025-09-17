יממה לאחר שהשרה מאי גולן אמרה כי היא לא בטוח תתייצב לחקירה, אבישי גרינצייג מדווח על התפתחות דרמטית בפרשייה

ברקע הטענות נגד השרה מאי גולן, העיתונאי אבישי גרינצייג פרסם היום (רביעי) כי ישנם מגעים מתקדמים להסכם עד מדינה עם אחד החשודים בפרשה, אהוד גבאי.

עוד הוא דיווח סנגורו של גבאי ביקש לראות אותו כדי לייעץ לו לפני חקירתו – אך המשטרה לא איפשרה לו. במשטרה טוענים הבוקר שהם לא יודעים היכן החשוד נמצא. אולי טעה בדרך והלך לאיבוד בתוך להב 433.

מאחורי הקלעים חשף גרינצייג כי הסיפור האמיתי הוא שגבאי במגעים מתקדמים מאוד להסכם עד מדינה מאחורי גבו של הסנגור.

נזכיר כי אמש השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן מתייחסת לראשונה לחשדות נגדה ולמעצר אנשי לשכתה, כשהיא מאיימת כי לא תתייצב לחקירה.

בהודעה שפרסמה בצהריים, מסרה גולן: "אני שרה בממשלת ישראל שגדלה בדרום תל אביב עם נרקומנים וז**ות. אני לא מתרגשת מהאיומים של יועצת משפטית לשעבר בעלת ניגוד עניינים שמזמנת אותי לחקירה כי היא לא יכולה לסבול את הביקורת שלי כלפיה וכלפי פעילותה הנבזית נגד ממשלת ישראל ועם ישראל".

על החשדות בנושאי שוחד, מרמה והפרת אמונים בלשכתה מסרה גולן: "במשך תקופה ארוכה התקשורת מפעילה מכבש לחצים לפתוח נגדי בחקירה חסרת שחר מתוך רדיפה פוליטית מהזן המסוכן ביותר. טענו נגדי שקיבלתי שוחד, שכספים הוצאו מהמשרד תחת הבטחה לקבלת עמלה של 50 אחוז. היום התברר שהכל פייק מוחלט. אין ולא היה שוחד והיום המשטרה מודה בזה. אין כל בסיס לחשדות נגדי! הדברים ברורים כשמש ומגובים במסמכים רבים."

וכאן מטילה גולן פצצה: "אשקול אם להגיע לחקירה הפוליטית הזו רק לאחר שישחררו מיד את האנשים שנעצרו מתוך מטרה להלך עליי אימים – אנשים שכל חטאם הוא שעבדו לצידי. לא אשתף פעולה עם הליך מזוהם שלוחץ ומאיים על אנשים תמימים על לא עוול בכפם רק כי עבדו ועובדים עם מאי גולן ה״ביביסטית״".

החקירה הסמויה הפכה לגלויה

בנוסף, אמש פשטו חוקרי יאח"ה על בתיהם של אנשי לשכת השרה גולן ועצרו אותם. בביתה של אחת העובדות נמצאה מעבדת סמים, ששייכת ככל הנראה לבעלה.

על פי החשד, עובדי המשרד ואחרים היו מעורבים בקבלת כספים במרמה ובשימוש בהם לצרכים פרטיים. החקירה, שהחלה לפני מספר חודשים, עוסקת בין היתר בחשד להעסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות ככלי להוצאת כספים שלא כדין.