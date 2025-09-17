יוליה נבלניה, אלמנתו של ראש האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני, טענה כי בדיקות מעבדה הוכיחו שבעלה הורעל בכלא הרוסי: "הוא היה סמל של תקווה עבור המדינה שלנו. פוטין הרג את התקווה הזו"

יוליה נבלניה, אלמנתו של ראש האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני, פרסמה היום (רביעי) סרטון בו טענה כי בדיקות מעבדה הוכיחו שבעלה הורעל לפני מותו בכלא בפברואר 2024. בדבריה האשימה את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באחריות לרצח בעלה, וקראה לציבור לפעול להחלפת השלטון הרוסי ולדרוש את פרסום תוצאות ניתוח גופתו.

We managed to transfer Alexei’s biological materials abroad. Laboratories in two different countries conducted examinations. These laboratories, independently of each other, concluded that Alexei was poisoned. These results are of public importance and must be published. We all… pic.twitter.com/Sp8w1322gY — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) September 17, 2025

"בעלי, אלכסיי נבלני, הורעל. אלו לא מילים ריקות מתוכן" אמרה נבלניה. "הוא מת במושבת עונשין מעבר לחוג הארקטי. הוא הועבר בכוונה למקום המרוחק והסגור הזה חודשיים לפני מותו".

"בשלושת השנים שבילה מאחורי סורג ובריח, תנאיו הידרדרו יותר ויותר. הם לא רק רצו להרוג אותו – הם ניסו לשבור אותו" סיפרה האלמנה. "הם עינו אותו ברעב, קור ובידוד מוחלט. נמנעו ממנו שיחות טלפון וביקורים, ובהמשך הם אפילו הפסיקו להעביר לו מכתבים. פגישות עם עורכי הדין שלו נמנעו. הוא הוחזק תקופות ארוכות בתא עונשין ללא חפצים אישיים, ללא ספרים, אפילו לא עט ונייר. כל מה שהיה לו זה שישה מטרים של שטח, כוס, מברשת שיניים ומיטה שהוצמדה לקיר במהלך היום, כך שלא היה ניתן לשכב עליה. בתא העונשין הזה הם הרגו אותו".

נבלניה המשיכה ותיארה את רגעי המוות של בעלה: "ב-16 בפברואר 2024, בסביבות השעה 12:10, אלכסיי הוצא ל'הליכה' שתוכננה לו. זמן קצר אחרי שההליכה החלה, אלכסיי דפק על הדלת ואמר שהוא חש ברע. הם אפילו לא לקחו אותו ליחידה הרפואית – הם פשוט החזירו אותו לתא העונשין. הוא אמר שהחזה והבטן שלו בוערים, ואז הוא החל להקיא. על פי עדותם של כמה קציני בית סוהר, אלכסיי היה בהתקפי פרכוסים, נשם בכבדות והשתעל".

"השומרים השאירו את אלכסיי לבד בתא ונעלו את הדלת. רק ראש היחידה הרפואית, כשחזר מארוחת צהריים, הורה להעביר אותו לחדר המרפאה והזמין אמבולנס אחרי יותר מ-40 דקות. הצוות שהגיע עשר דקות לאחר מכן ניסה לבצע בו החייאה, אך ללא הצלחה. בשעה 14:23, מוניטור הלב הראה אפס פעילות".

עוד באותו נושא אמו של נבלני: "השלטון לא מחזיר את גופתו של בני" 18:32 | אוריאל בארי 1 0 😀 👏

"הבטחתי שנעשה הכל כדי לחקור את הרצח של אלכסיי – ועכשיו אנחנו מקיימים את ההבטחה הזו" חשפה יוליה. "הרוצחים עבדו בקפידה כדי למחוק עקבות, אבל הצלחנו לשמור על כמה ראיות. בפברואר 2024, הצלחנו להשיג דגימות מהחומר הביולוגי של אלכסיי ולהבריח אותן בבטחה לחו"ל. מעבדות בלפחות שתי מדינות בחנו את הדגימות הללו באופן עצמאי אחת מהשנייה – ושתי המעבדות הללו הגיעו לאותה מסקנה: אלכסיי נהרג – וליתר דיוק, הוא הורעל".

"אלכסיי היה בעלי. הוא היה חבר שלי. הוא היה סמל של תקווה עבור המדינה שלנו. פוטין הרג את התקווה הזו" תקפה. "יש לנו את הזכות לדעת איך הוא עשה זאת. אני דורשת שהמעבדות שביצעו את הבדיקות יפרסמו את התוצאות שלהן. תפסיקו להתחנף לפוטין בגלל מה שנקרא 'שיקולים גבוהים'. כל עוד אתם ממשיכים לשתוק, הוא לא יעצור. אולי גם עכשיו מישהו אחר מת מהרעלה נוספת של פוטין. לא רק ברוסיה – בכל העולם".

"הדרך היחידה לעמוד מול פוטין היא לפעול באומץ ובגלוי. אני דורשת גילוי ציבורי מלא של התוצאות המראות בדיוק באיזה רעל השתמשו נגד בעלי, אלכסיי נבלני" סיכמה. "אני דורשת זאת עבור עצמי, עבור ילדינו, עבור הוריו של אלכסיי, עבור תומכינו ברוסיה ועבור כל מי ברחבי העולם שנלחם למען חופש ואמת. לכולנו מגיע לדעת".