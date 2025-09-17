תא"ל י' התייחס למבצע 'עם כלביא' באיראן וסיפק אמירה מטרידה: "לא הכרענו את איראן ולא השמדנו את תוכנית הגרעין"

תא"ל י', ראש להק כוח אדם בחיל האוויר, התייחס הבוקר (רביעי) ב103fm למבצע 'עם כלביא' באיראן וסיפק הצצה לתוצאותיו.

על ההכנות למבצע אמר: "זה מבצע שחיל האוויר חושב ומתכנן אותו שנים, עוד מאז שהייתי טייס צעיר התחלנו לחשוב ולתכנן אותו. בחודשים האחרונים כשזה היה ברור שזה הולך לקראת ביצוע, כל המערכת, חיל האוויר, מהמודיעין והמוסד, כל גופי הביטחון התכווצו יחד לטובת המשימה הזאת".

על פי הדברים שהובאו במעריב, הוא אמר "פיתחו תפיסת לחימה, בשונה מכל מה שחשבנו ועשינו לאורך השנים, פה תוכננה מלחמה שלמה שנועדה להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות האיראניות ולהצליח להגיע למרכזי הכובד, בגרעין ובצורה חזרתית מעל טהרן, כדי לנסות לגרום להם לקבל את ההחלטות הנכונות. אני גאה בחברים שלי שהובילו את המבצע הזה".

עוד הוא הדגיש כי "השיטות מן הסתם ישתנו, אבל אנחנו לגמרי סימנו לעצמנו את המשימה לחודשים הקרובים, לשנים הקרובות, כי לא הכרענו את איראן ולא השמדנו את תוכנית הגרעין, פשוט הסרנו את האיום הזה לפרק זמן מוגבל. אנחנו מבינים שכל עוד המשטר הזה נמצא שם ותהליכי קבלת ההחלטות לא תשתנה בצורה מהותית, אנחנו נצטרך לחזור בצורה אחרת, אני מניח שתהיה מאוד מפתיעה גם בפעם הבאה".