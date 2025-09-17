תא"ל י', ראש להק כוח אדם בחיל האוויר, התייחס הבוקר (רביעי) ב103fm למבצע 'עם כלביא' באיראן וסיפק הצצה לתוצאותיו.
על ההכנות למבצע אמר: "זה מבצע שחיל האוויר חושב ומתכנן אותו שנים, עוד מאז שהייתי טייס צעיר התחלנו לחשוב ולתכנן אותו. בחודשים האחרונים כשזה היה ברור שזה הולך לקראת ביצוע, כל המערכת, חיל האוויר, מהמודיעין והמוסד, כל גופי הביטחון התכווצו יחד לטובת המשימה הזאת".
עוד הוא הדגיש כי "השיטות מן הסתם ישתנו, אבל אנחנו לגמרי סימנו לעצמנו את המשימה לחודשים הקרובים, לשנים הקרובות, כי לא הכרענו את איראן ולא השמדנו את תוכנית הגרעין, פשוט הסרנו את האיום הזה לפרק זמן מוגבל. אנחנו מבינים שכל עוד המשטר הזה נמצא שם ותהליכי קבלת ההחלטות לא תשתנה בצורה מהותית, אנחנו נצטרך לחזור בצורה אחרת, אני מניח שתהיה מאוד מפתיעה גם בפעם הבאה".
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יעקב
בקיצור: צהלנו מהר מידי! ביחוד ביבי שאוהב לחלק לעצמו אותות הצטיינות.11:59 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חח
אתם אתר שמת על כותרות של הפחדה12:31 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
מה חדש ? הרי ברור שתוכנת הגרעין לא הושמדה וגם החומר הבקיע נשאר בידי איראן , קבלנו דחייה של מספר חודשים זה הסיפור ...12:17 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בקיצור: צהלנו מהר מידי! ביחוד ביבי שאוהב לחלק לעצמו אותות הצטיינות.11:59 17.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר