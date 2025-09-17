המועצה לענף הלול מעדכנת לקראת ערב ראש השנה על עלייה משמעותית בייצור עופות פטם והודו לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מה שמבטיח היצע רחב לצרכנים בתקופת החגים

מנתוני המועצה לענף הלול עולה כי בין החודשים ינואר-אוגוסט 2025 יוצרו בישראל 394,349 טון פטם לעומת 364,140 בתקופה זו בשנת 2024 – עלייה של 8%. כמו כן, גם בייצור ההודו נרשמה מגמת עלייה: 60,649 טון השנה לעומת 54,437 טון בלבד בין החודשים ינואר-אוגוסט בשנה שעברה.

במועצה מדגישים כי לצד הגידול בייצור השוטף, קיימים מלאים גדולים של עוף קפוא במחסנים, המאפשרים מענה מלא לצריכה בתקופת החגים ולשמירה על רציפות האספקה בכל רחבי הארץ.

לצד זאת, נתוני Global Product Prices, שנבחנו לתקופה שבין מרץ 2022 לאוגוסט 2025, מציבים את ישראל במקום ה-26 בעולם במחירי העוף (לפי ק"ג) – אחרי ארה"ב ורוב מדינות מערב אירופה – מה שמעיד כי גם ברמה הבינלאומית הצרכן הישראלי נהנה ממחיר הוגן ונגיש ביחס למדינות רבות אחרות. יש לציין כי המחירים באתר כוללים מע"מ, כאשר בארה"ב ובמדינות רבות באירופה המע"מ על מזון נמוך בהרבה – ולעיתים אינו נגבה כלל – בעוד שבישראל מוטל המע"מ המלא גם על מוצרי מזון חיוניים.

שמואל (מולי) לויט, מנכ"ל המועצה לענף הלול: "ענף הלול ערוך בצורה מלאה לקראת תקופת החגים. העלייה בייצור והיקפי המלאי שבידינו מבטיחים כי לא יהיה מחסור בעופות טריים או קפואים, והצרכן הישראלי יוכל ליהנות משפע מוצרים באיכות גבוהה ובמחיר הוגן. זהו הישג של כלל העוסקים בענף – מהחקלאים ועד למשווקים – שמבטיחים את ביטחונה התזונתי של ישראל".