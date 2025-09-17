האלימות בכביש: סכסוך בין נהגים בכביש 375 הדרדר לאלימות. הנאשם עצר ריסס בגז פלפל. ופגע באב, באם, בסבתא ובתינוק בן 4 חודשים

האלימות בכביש: סכסוך בין נהגים בכביש 375 הדרדר לאלימות. הנאשם עצר באמצע נתיב, הלך לרכב השני וריסס בגז פלפל. מהריסוס נפגעו האב, האם, הסבתא ותינוק בן 4 חודשים. אתמול (שלישי)

הנפגעים סבלו מחנק, שיעול וצריבה בעיניים, איבוד ראייה זמני ונזקקו לטיפול רפואי. בנוסף כתוצאה מהפגיעה בני המשפחה נאלצו לצאת מהרכב באמצע הכביש, ובכך סיכנו את חייהם, כשהרכבים ממשיכים לנסוע לידם.

הנאשם נעצר לחקירה. בחקירה התגלה כי יש לו עבר פלילי בעבירות אלימות ותעבורה. בסיום החקירה, אתמול הוגש נגדו כתב אישום בידי יחידת התביעות ירושלים שמייחסות לו שורת עבירות. בין העבירות: תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים, נהיגה בקלות ראש וחציית קו הפרדה רצוף.

ביחד עם כתב האישום, הגישה התביעה גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים, בגלל מסוכנותו ועברו הפלילי. במשטרה הדגישו כי מדובר במקרה חמור של אלימות ובריונות בכביש, וכי המשטרה תפעל בנחישות למצות את הדין עם מי שמסכנים את משתמשי הדרך ופוגעים בביטחון הציבור