בצה"ל עדכנו כי זוהה שיגור מתימן – אך בהמשך נאמר כי הטיל התפרק בדרכו לישראל. לא הופעלו אזעקות ברחבי הארץ

בצה"ל עדכנו היום (רביעי) כי זוהה שיגור מתימן – אך אחרי כמה דקות עודכן כי לא צפויות אזעקות, כשהטיל ככל הנראה נפל בדרך.

אמש דובר צה"ל עדכן כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, כשמערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום וציין כי יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. זמן קצר לאחר מכן, אזעקות נשמעו בירושלים, יישובי גוש דן, השומרון והשפלה.

מספר דקות אחרי האזעקות, בצה"ל אישרו כי הטיל יורט בהצלחה על ידי חיל האוויר. לא דווח על נפגעים או על נזק. הירי מתימן מגיע שעות ספורות אחרי התקיפה החריגה של צה"ל בנמל חודיידה שבתימן, שלפי הדיווחים כלל 12 תקיפות לעבר 3 רציפים ששימשו את החות'ים בנמל.

"נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה" נמסר. "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".