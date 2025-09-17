בצה"ל עדכנו היום (רביעי) כי זוהה שיגור מתימן – אך אחרי כמה דקות עודכן כי לא צפויות אזעקות, כשהטיל ככל הנראה נפל בדרך.
אמש דובר צה"ל עדכן כי שוגר טיל מכיוון תימן לשטח ישראל, כשמערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום וציין כי יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף. זמן קצר לאחר מכן, אזעקות נשמעו בירושלים, יישובי גוש דן, השומרון והשפלה.
מספר דקות אחרי האזעקות, בצה"ל אישרו כי הטיל יורט בהצלחה על ידי חיל האוויר. לא דווח על נפגעים או על נזק. הירי מתימן מגיע שעות ספורות אחרי התקיפה החריגה של צה"ל בנמל חודיידה שבתימן, שלפי הדיווחים כלל 12 תקיפות לעבר 3 רציפים ששימשו את החות'ים בנמל.
"נמל חודידה משמש את שלטון הטרור להעברת אמצעי לחימה של המשטר האיראני, המשמשים להוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל ובנות בריתה" נמסר. "התקיפה בוצעה נוכח תקיפות חוזרות ונשנות, שמוביל שלטון הטרור נגד מדינת ישראל, אשר במסגרתן שוגרו כלי טיס בלתי מאוישים וטילי קרקע-קרקע לעבר שטח מדינת ישראל".
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
הטיל האמתי ... הסנקציות הכלכליות האירופאיות עוד לא יצא לדרך ... כשהוא ינחת אנשים ירוצו פה כמו שכניהם מעזה אחרי משאיות סיוע .... נתניהו דן את תושבי המדינה לבידוד בסגנון אתונה וספרטה , אבל בפועל זה יהיה יותר דומה לצפון קוריאה ... כל חייל שיצא מפה לטיול יהיה צפוי למעצר בחו"ל, וכל אזרח למבול של חרפות , קללות , סילוק ממסעדות , גרוש מבתי קפה, רדיפה ברחובות , כל הדברים שקורים כבר היום אבל בעוצמת טורבוהמשך 10:47 17.09.2025
אויש שתוק
בתגובה ל: רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
יא טמבלון11:09 17.09.2025
