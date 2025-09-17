במקביל לכניסה הקרקעית: במהלך הלילה (בין שני לשלישי) חיל האוויר תקף כ-50 מטרות, ויותר מ-140 ביממה האחרונה. בין המטרות שחיל האוויר תקף היו תשתיות תת קרקעיות, חוליות מחבלים, מבנים צבאיים, ותשתיות טרור נוספות.

לפני מבצע מרכבות גדעון ב'. בצל כניסת כוחות צה"ל לעיר והרחבת התמרון, תושבי העיר ממשיכים להתפנות מן האזור למקומות הומניטריים שהוכנו מבעוד מועד.

גורם בטחוני אמר אתמול לסרוגים כי קצב הפינוי ימשך עד לקראת ראש השנה באמצע שבוע הבא, אז על פי הערכה יצאו את העיר בין חצי מיליון ל-700 אלף איש, מה שיאפשר לצה״ל להפעיל הרבה יותר כוחות בתוך המערכה.

על פי ההערכות בין 370 ל-380 אלף תושבים כבר פונו מן העיר, אך אלו לא המספרים אותם מבקשים בצה"ל לראות, דבר שעדיין מקשה על הפעולה הקרקעית בעיר. בצה"ל ממשיכים וקוראים לתושבים להתפנות במגוון אמצעים: שליחת מסרונים, הכרזות מהאוויר, כרוזים והפצת הנחיות.