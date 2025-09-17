במקביל לכניסה הקרקעית: במהלך הלילה (בין שני לשלישי) חיל האוויר תקף כ-50 מטרות, ויותר מ-140 ביממה האחרונה. בין המטרות שחיל האוויר תקף היו תשתיות תת קרקעיות, חוליות מחבלים, מבנים צבאיים, ותשתיות טרור נוספות.
לפני מבצע מרכבות גדעון ב'. בצל כניסת כוחות צה"ל לעיר והרחבת התמרון, תושבי העיר ממשיכים להתפנות מן האזור למקומות הומניטריים שהוכנו מבעוד מועד.
פינוי אוכלוסיה בעזה לפני תקיפה, צהל התריע כמה פעמים, להתפנות, גם הודיע שמי שישאר נוטל סיכון להיפגע, בשל כך, לאחר כל ההתרעות האזהרות , למרות הכל הנשארים ולא מתפנים ייפגעו...
