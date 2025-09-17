גורם בטחוני אמר אתמול לסרוגים כי קצב הפינוי ימשך עד לקראת ראש השנה באמצע שבוע הבא, אז על פי הערכה יצאו את העיר בין חצי מיליון ל-700 אלף איש, מה שיאפשר לצה״ל להפעיל הרבה יותר כוחות בתוך המערכה.

על פי ההערכות בין 370 ל-380 אלף תושבים כבר פונו מן העיר, אך אלו לא המספרים אותם מבקשים בצה"ל לראות, דבר שעדיין מקשה על הפעולה הקרקעית בעיר. בצה"ל ממשיכים וקוראים לתושבים להתפנות במגוון אמצעים: שליחת מסרונים, הכרזות מהאוויר, כרוזים והפצת הנחיות.