מכבי תל אביב ניצחה 0:4 את הפועל פתח תקווה, הרביעיה של הצהובים השוותה שיא של המועדון, והגיעה לנתון שלא נראה מהשנה הראשונה לקיומה של מדינת ישראל

מכבי תל אביב ניצחה אמש (שלישי) 0:4 את הפועל פתח תקווה במשחק השלמה מהמחזור הראשון ובכך רשמה רביעייה שלישית ברציפות מתחילת העונה. הרביעיה של הצהובים השוותה שיא של המועדון, והגיעה לנתון שלא נראה מהשנה הראשונה לקיומה של מדינת ישראל.

המשחק אמש כאמור היה המחזור הראשון הדחוי של אלופת ישראל שניצחה 0:4 את מכבי נתניה במחזור השני, ו-1:4 את עירוני טבריה. הצהובים עם מאזן 1:12 שבאופן מדהים הוא לא הכי טוב בליגה, אלא שני להפועל באר שבע, על השיאים שלה כתבנו אתמול.

אבל עכשיו אנחנו נתמקד בצהובים, שבכיכובו של דור פרץ שכבש אתמול שניים ובישל אחד, הגיעו למספרים שלא נראו במועדון מאז 1949. במשחק עצמו אושר דוידה העלה את הצהובים על לוח התוצאות בדקה ה-19 מבישול של פרץ. פרץ השלים צמד (57,83) ועידו שחר קינח בפנדל (89).

במחזור האחרון בעונה שעברה האלופה מחצה 0:5 את בית"ר ירושלים, ובכך אמש היא הגיעה למשחק רביעי ברציפות בו מבקיעה ארבעה שערים לפחות. אם נמשיך ללכת אחורה, במשחקים שלפני כן היא הביסה 0:3 את מכבי חיפה ו-1:6 את מכבי נתניה. מה שמעמיד אותה מאז איבוד הנקודות האחרון בליגה (1:1 מול הפועל באר שבע) במאזן מטורף של 2:26.

בכל מקרה, אנחנו נתמקד ברביעיות. הפעם האחרונה בה מכבי תל אביב הבקיעה ארבעה משחקים רצוף מעל ארבעה שערים היה כאמור ב-1949. עונת 1949/50 הייתה עונה בה מכבי תל אביב רמסה את הליגה. היא הפסידה רק פעמיים (להפועל פתח תקווה והפועל חיפה) וסיימה בתיקו אחד בלבד.

מכבי תל אביב ב-1949: מאזן 3:27

באותה עונה היה לה רצף אחד מטורף עם מספרים אפילו גבוהים יותר מהמספרים הנוכחים. היא פתחה את הרצף בניצחון "קליל" של 2:10 על מכבי חיפה שאז עוד לא הייתה קבוצה גדולה. הם המשיכו ל-1:5 על בית"ר תל אביב, 0:5 על הפועל ראשון לציון, ו-1:7 על מכבי נס ציונה. מאזן שערים של 3:27 בארבעה משחקים.

מכבי תל אביב עוד לא פגשו קבוצה גדולה העונה, הפועל באר שבע שבמאזן 3:16, פגשה את מכבי נתניה (2:4), עירוני טבריה (0:7) והפועל ירושלים (1:5). מכבי חיפה הביסה 0:4 מכבי בני ריינה, ו-1:5 את מ.ס אשדוד כשבאמצע היא מסיימת בתיקו מאופס מול בית"ר ירושלים.

אנחנו אחרי שלושה מחזורים עם 77 שערים, פתיחת העונה הטובה ביותר, מאז 1992/93. האם שלושת הגדולות של הליגה יביאו אותנו לעונה שוברת שיאים?