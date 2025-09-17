במשחק ליגת האלופות בספרד ריאל מדריד ניצחה 1:2 את מארסיי מצמד של קילאן אמבפה. לפני המשחק אוהד ניסה להכניס דגל אש"ף לאצטדיון ונתקל בסירוב

אמש (שלישי) ליגת האלופות חזרה עם שישה משחקים ו-23 שערים. בספרד בסנטיאגו ברנבאו ריאל מדריד ניצחה 1:2 את מארסיי מצמד של קילאן אמבפה. לפני המשחק אוהד ניסה להכניס דגל אש"ף לאצטדיון ונתקל בסירוב.

אוהדים של מארסיי הקבוצה האורחת, התלוננו שהחרימו להם דגלי אש"ף בכניסה לברנבאו. בסרטון שרץ ברשתות רואים מאבטח אומרים לאוהד: "הדגל הפלסטיני לא יעבור". האוהד נאלץ לזרוק את הדגל לפח.

עלי חוק אופ"א אסור להכניס למשחקים דגלים, סמלים או סימנים שמעודדים אלימות או מתעסקים בפוליטקה. לפי הפרוטוקול אופ"א יכולה לפתוח בהליכים נגד קבוצות ולהטיל קנסות בעקבות אירועים כאלה.

לפני יומיים איגוד האופניים הבינלאומי, יצא בהודעה רשמית וחריפה כנגד ראש הממשלה וממשלת ספרד כולה, בעקבות קריאותיהם לשבש את הקבוצה הישראלית. ארגון הרכיבה העולמי יוצא בחריפות כנגד ממשלת ספרד, וראש הממשלה פדרו סאנצ'ז. לאחר שקראו לשבש את יכולת של נבחרת ישראל להתחרות במירוץ האופניים השנתי "לה-וואלטה אספניה" וגרמו לסיומו המוקדם בעקבות פרעות אנטי-ישראליות על המסלול.