תרגיל צבאי יתקיים בשעות הערב בעיר שדרות, כשבמסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב. בצה"ל הבהירו כי "אין חשש לאירוע ביטחוני"

דובר צה"ל עדכן הבוקר כי תרגיל צבאי יתקיים היום (רביעי) בשעות הערב במרחב העיר שדרות. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב במרחב.

בהודעה על התרגיל הצבאי, צה"ל הבהיר לתושבי שדרות כי "אין חשש לאירוע ביטחוני".

עוד באותו נושא גורם ביטחוני לסרוגים: "פינוי העיר עזה יימשך עד ראש השנה" 21:30 | קובי פינקלר 1 0 😀 👏

התרגיל הצבאי בעוטף עזה מתקיים יום אחרי תחילת מבצע "מרכבות גדעון ב'" והרחבת התמרון הקרקעי בעיר עזה. דובר צה"ל אפי דפרין ציין אמש כי בעיר עזה פועלות שלוש אוגדות: אוגדה 98, אוגדה 162 ובימים הקרובים תצטרף לתמרון אוגדה 36. כוחות אוגדה 99 פועלים בהגנה במרחב צפון הרצועה, וכוחות אוגדה 143 פועלים בדרום הרצועה ובמרחב האבטחה.

"אנו מרוכזים במאמץ התקפי בעיר עזה, אשר יימשך כל עוד נדרש — לפי תכנית סדורה ומתפתחת — עד להשגת מטרות המלחמה" אמר דפרין. "כעת אנו אוחזים בחלקים נרחבים משטחי העיר עזה, זאת לאחר פעולות אינטנסיביות בשכונות העיר. פעולות אלו יצרו את התנאים המבצעיים להעמקת המערכה במעמקי העיר עזה".